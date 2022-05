Isela Costantini: "La inflación es un problema, pero lo afrontamos para ajustarnos y crecer"

Cinco años después . En mayo de 2017, Isela Costantini retomaba la actividad privada, después de haber conducido las turbulenta Aerolíneas Argentinas en tiempos de Cambiemos. Entonces, asumió como CEO de Grupo de Servicios y Transacciones (GST), con un objetivo: consolidar cinco empresas del sector financiero de su propiedad. Pero, pasaron cosas...

En la cartera de GST estaban la aseguradora de retiro Orígenes, el Banco de Servicios y Transacciones (volcado a servicios corporativos), la financiera de consumo Directo y la gestora de fondos Quinquela, entre otras.

Diversificación

Finalmente, GST recorrió un camino más diversificado, con una expansión en diversas ramas del mercado del seguro, el financiamiento corporativo, la operación en una megagestora de fondos de inversión y el desarrollo del leasing , entre otros.

En un diálogo con El Cronista, Costantini destacó que el Grupo en su conjunto gestiona más de $ 270.000 millones de activos bajo administración y que generó resultados globales por $ 1,8 billones, "una muestra de solidez".

¿Qué cambió en estos cinco años?

-El banco es un pilar clave para este banco, por un aspecto cultural o motivacional y por el propio crecimiento del Grupo. Apenas entré, hice foco en el banco, y en qué es bueno el banco, y eso es Pablo Peralta (uno de los principales accionistas, junto a Roberto Domínguez y Andrés Peralta), que es en la generación de negocios para empresas, en particular para las pymes. Hoy en día, lo que genera el banco y Finaval, la SGR del grupo hace que el 45% de los clientes son pymes. Y en este tiempo, el banco salió de necesitar con cierta frecuencia una capitalización a ser un banco rentable, que nos da orgullo a la gente del banco y al grupo como todo .

¿Cómo definieron hacia dónde crecer?

-Pablo y Roberto, que son accionistas súper defensores del país, y de generar negocios en el país, buscan qué otras cosas podemos hacer, y el grupo compra la SGR, Fidus, y Fidaval se incorpora como otra pata más de oferta de servicios financieros. El año pasado lanzamos GST Capital, la empresa de leasing, otro desafío porque en la Argentina no existe la cultura de leasing todavía. Y compramos MetLife, que quería salir del negocio de retiro y eso nos permite estar a la puerta de comprarles seguros de vida y generales. Y luego creamos Life, para agrupar las operaciones que compramos a MetLife y las de Orígenes. Y lo último fue que Pablo y Federico Tomasevich deciden fusionar las dos gestoras de fondos, Megainver y Quinquela Fondos, en un manejo muy interesante de 50% 50% entre las dos partes . En Gestión, la empresa de cobros y recuperación de mora tardía y temprana, éramos tres empleados, y compramos Gestiva. Hoy somos 180.

Cuando entró al grupo el objetivo era la consolidación del holding. ¿Ahora cuál es el objetivo?

-Cuando miramos el funcionamiento del grupo, queremos ser la institución que tiene todas las soluciones financieras en un único lugar, queremos buscar soluciones para el cliente y poder financiarlo.

¿Qué sucede en el segmento de financiamiento de consumo?

-Directo, viene bien, revolucionándose con la parte digital, con el onboarding, los créditos digitales. Seguimos tratando de hacer operativa la pata fintech que no tuvimos desde el banco, que la haga directo desde la generación de crédito.

¿Y cómo piensan la aproximación a segmentos de negocios que no sean ni corporativos ni de consumo, el arriba y abajo?

-Seguros es una pata importante para estar cerca de los clientes corporativos, porque está la SGR, el leasing y el banco, pero también está el leasing individual, porque también estamos apoyando el leasing con las concesionarias del grupo. Puede ser un instrumento para llevar al consumo pero también al corporativo. Y finalmente, desde el mundo fintech, tenemos una pata de parte la inversión de la billetera virtual de Tap, que lo maneja Tomás Mindlin, donde hay más oportunidad.

¿De qué manera los impacta el complicado contexto político y económico?

-Esto año hemos tenido M&A, hemos hecho compras. Lo único que no hicimos fue vender, que no está dentro del radar de Pablo, Roberto y Andrés, sino que buscan seguir haciendo crecer al grupo. Con el concepto de seguir apostando por el país. Estuvimos revisando el impacto de la inflación vis a vis lo que habíamos considerado en el presupuesto, para ver qué pasa, pero para ver cómo podemos acomodarnos y ajustarnos, no tienen en la cabeza cómo hacemos para irnos o para cerrar un negocio. Es al revés, cómo nos acomodamos a esta coyuntura para seguir en el largo plazo . Tendremos días malos, días peores, y días mejores. Estamos invirtiendo muchísimo.

Cuando piensan en los diversos negocios del grupo, ¿cómo lo hacen en relación con el desarrollo del sistema financiero en su conjunto?



-Siempre nos preguntamos por la marca GST, y yo digo que es para nosotros nomás. Queremos que el mercado sepa qué ofrece el banco, que fue el que más creció en emisiones del mercado de capitales del año pasado. La cantidad de colocaciones que hemos hecho en volumen y cantidad fue increíble. Entonces con los socios del otro grupo, queremos que MegaQM, la gestora de fondos sea un ejemplo, un benchmark en el mercado de lo que estamos haciendo con la gestión de fondos de inversión. El concepto es cómo queremos seguir, diferenciándonos en cada sector. Hay sectores como leasing que tenemos que hacer una educación de mercado, porque es espectacular, una oportunidad increíble, tener el bien sin tener las obligaciones y las responsabilidades, por así decirlo.

¿Qué observan, volviendo al contexto, en materia de crecimiento, ralentización de la economía, incertidumbre?

-Hoy la mayor preocupación es la inflación. Hay incertidumbre por la guerra, en los EE.UU., la incertidumbre global esta muy cerca. Uno mira acá las tasas, al Banco Central, pero al final uno no puede controlarlo. Entonces lo que se mira es qué hacemos para asegurar que podemos garantizar el trabajo, el crecimiento de las empresas. Nosotros vemos cómo ayudar a las pymes, que no se pueden ir del país, tienen su capital invertido acá.