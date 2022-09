Invertir en Cedear: cuáles son los cambios que se vienen

"Es una excelente noticia para el mercado", la califican los brokers, en alusión a que se reducirá a la mitad la comisión que se cobrará por los dividendos de los Cedear cuyas fechas de pago operen a partir del 1° de octubre de 2022.



Para los Alycs es una buena noticia, porque se perdía mucho de rendimiento neto cuando al dividendo bruto se le descontaba una comisión del 12% para retails, que ahora bajará al 6% para dividendos iguales o mayores a u$s 80.000, a 7% por iguales o mayores a u$s 20.000 y menores a u$s 80.000, y 8% por dividendos menores a u$s 20.000.

Esto significa en neto una mejora en los dividendos de mercado para Cedear.

De todas formas, vale remarcar que la compra de Cedear provoca un alza en el precio del contado con liquidación (CCL), ya que es una forma de dolarizarse en el exterior.

"Es una excelente noticia para el mercado", la califican los brokers, en alusión a que se reducirá a la mitad la comisión que se cobrará por los dividendos de los Cedear cuyas fechas de pago operen a partir del 1° de octubre de 2022.

Según pudo saber este diario, hubo un pedido general de los brokers hacia el Comafi, que ya venía aplicando bajas en las comisiones.

Además, está la competencia de Caja de Valores, que cobra sólo 1,28% con sus ETFs, pero se dedica especialmente a esto. Lo cierto es que esta medida ayuda a tener un dividendo en dólares más puro comparado al americano.



Esto permitirá masificar Cedear hacia inversores que buscan dividendos en acciones a largo plazo de manera más armoniosa

"Comafi respondió a una demanda pedida por el mercado. Nos alegra una baja de las comisiones porque ahora los dividendos en Buenos Aires, descontado el tax de 30% americano, replicará mejor el dividendo neto. Esto permitirá masificar Cedear hacia inversores que buscan dividendos en acciones a largo plazo de manera más armoniosa", interpreta Mauro Mazza, de Bull Market Brokers.