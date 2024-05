Inversiones en Cedear: más del 30% del rally en las acciones en Wall Street está explicado por 7 acciones

Los principales índices en Wall Street muestran ganancias dispares en lo que va del año. Mientras que el Dow Jones sube poco más del 1%, el S&P500 gana 10%.

Desde Bank of América remarcan que esto se debe a la alta concentración del sector tecnológico en los índices en EEUU, que acapara más del 30% del S&P500.

Pese al rally, todavía ven oportunidades en acciones tecnológicas, aunque los analistas se tornan selectivos.

Rally en Wall Street

Los tres principales índices accionarios en Wall Street supieron alcanzar máximos históricos este año.



Sin embargo, a la hora de analizar la dinámica en el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq, vemos que estos están transitando momentos distintos, con retornos muy variados, tanto en el mediano como en el corto plazo.

En lo que va del año, el Dow Jones sube 1,1%, mientras que el S&P500 y el Nasdaq ganan 9,7% y 10,2 por ciento.

Lo mismo ocurre en el muy corto plazo. Desde mediados de mes a la fecha, el Dow Jones baja 4,7%, mientras que el S&P500 baja 1% y el Nasdaq retrocede apenas 0,07 por ciento.

Con esta foto se puede evidenciar que el buen momento que se está evidenciando en las acciones del sector tecnológico está sesgando el panorama para Wall Street.

Según datos de Bank of América, el rendimiento del S&P 500 está significativamente influenciado por la concentración de las acciones estadounidenses de las Siete Magníficas del sector tecnológico.

Estas son Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla.

Desde Bank of América señalaron que el 31% del rendimiento del S&P500 esta explicado por esas siete acciones.

En ese sentido, también advierten que, si bien estas acciones han mostrado un sólido desempeño, depender demasiado de ellas conlleva riesgos potenciales para los inversores.

En lo que va del año, Nvidia sube 123%, mientras que Meta gana 32%, Netflix 33%, Google 23%, Amazon 18% y Microsoft 10%.

En cambio, Tesla baja 28% en lo que va del 2024.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria, sostuvo que dentro del sector tecnológico ve valor en acciones de Google, Apple y Microsoft.

"Estos tres gigantes tecnológicos que forman parte del Portafolio Recomendado de Cedear Criteria, y volvieron a sorprender por sus buenos resultados trimestrales. En este entorno, estas alternativas de inversión podrían verse impulsadas tanto por los catalizadores de corto como los de largo plazo", puntualizó.

Sobre este punto, Castro agregó que "de corto plazo, un descenso de la tasa libre de riesgo impulsaría las valuaciones de aquellas acciones cuyos flujos de caja se esperan mayormente alejadas en el tiempo, siendo el caso de estas empresas tecnológicas de crecimiento y gran capitalización".

También puntualizó "el impulso de largo plazo que la IA podría generar en sus valuaciones, al ser a priori quienes con mayor probabilidad monetizarían el impacto de una mayor productividad en la economía".

El Portafolio Recomendado de Cederas Criteria está compuesto por Google, Visa, McDonalds, Berkshire Hathaway, Apple, Pepsi, Microsoft, Cisco, Pepsi y United Health Group.

Los otros sectores ganadores en 2024

En términos sectoriales, el sector de mineras de oro sube 14,7% en 2024, seguido por el sector de servicios.

Luego se ubica en S&P500 con un avance de 9,9%, junto con el sector financiero que gana 9,1% y el tecnológico que gana 9%.

Otros sectores como el de Oil & Gas, el energético, el industrial y el de materiales muestran subas de entre 5% y 8% en lo que va del año.

En medio del rally y actual bull market del mercado americano, los inversores no han querido desaprovechar el buen momento y han incrementado su exposición a acciones.

El índice de apetito de riesgo elaborado por los analistas de Goldman Sachs se ubica en niveles elevados, lo cual suele coincidir con valores de estrés.

Es decir, a medida que los inversores adoptan una postura más agresiva, el indicador de apetito por el riesgo vuelve a niveles elevados, lo que indica una voluntad de asumir mayores niveles de riesgo para obtener rendimientos potencialmente mayores.

Del mismo modo, el índice de exposición a acciones elaborado por Deusteche Bank se ubica en niveles de 87%, y también se sitúa en valores elevados, reflejando una alta exposición en renta variable por parte de los inversores.

De esta manera, y en medio de un rally importante en las acciones en general, y en el sector tecnológico en particular, los analistas buscan oportunidades para poder capturar parte del avance que se está dando en Wall Street.

Juan Pablo Iacaruso, analista de equity Grupo SBS, entiende que las big tech y el boom de inteligencia artificial jugó un rol importante, a pesar de que las tasas en EE.UU. no han caído prácticamente.

"La tasa en EE.UU todavía continua en niveles elevados y las perspectivas de bajas de tasas no son muy alentadoras. El mercado hoy descuenta menos de 2 recortes para 2024, cuando en enero se esperaban 6 recortes. A pesar de este contexto, casos como Nvidia y Microsoft están logrando resultados sorprendentes, lo que nos muestra que a pesar del nivel de tasas actual hay un interés por parte de las distintas industrias para invertir en esta tecnología", dijeron.

Mirando fuera de esas acciones, Iacaruso remarcó a Qualcomm y el sector energético como oportunidad.

"Creemos que empresas como Qualcomm, que se está enfocando en el desarrollo de chips con capacidades de AI para dispositivos como celulares y PCs, se pueden destacar ya que se encargaran de adaptar los dispositivos que utilizamos a diario a las nuevas tecnologías", dijo.

Por otro lado, en relación a las acciones fuera de las big tech, Iacaruso dijo que "un segmento que también se puede ver beneficiado es el energético, el crecimiento en la cantidad de servidores traerá como consecuencia un aumento en la demanda por energía", detalló.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA, remarcó que las acciones tecnológicas son las grandes impulsoras del actual avance en Wall Street.

"Dentro de este rally que vienen teniendo los índices y las big tech, hay una gran concentración en cuatro nombres principalmente. Estos son Nvidia, Alphabet, Microsoft y Apple", sostuvo Álvarez.

Fuera de esas acciones, Álvarez puntualizó que ve valor en META.

"Por el lado financiero Meta luce como muy sólida. La presentación del último balance, si bien en algunas cosas fue peor a lo esperado, seguimos viendo una compañía con margen cercano al 40%, con la eficiencia en sus gastos, costos, completamente manejado y lo que nos gusta mucho es la perspectiva hacia adelante, donde vemos que para esta ola de inteligencia artificial. Es decir, Meta está bien posicionado para lo que se viene en inteligencia artificial", dijo el CEO de IMSA.

El otro nombre en el que Álvarez también ve valor es Alphabet.

"Desde el lado financiero Alphabet luce muy sólido. A pesar del tamaño y de la presencia o penetración que tiene el mundo del advertising digital, los ingresos igual siguen creciendo el 15%, año a año, con márgenes operativos aproximadamente el 30%. Volviendo a la temática de inteligencia artificial, esta es una empresa que ya la tenía incorporada hace muchos años", sostuvo.

Finalmente, Pablo Lazzatti, CEO de Insider Finance, explicó que parte de las fuertes ganancias en las acciones en Wall Street se deben a las estimaciones de una supuesta baja de tasa de la Fed que no ocurre hace más de 1 año.

"Las estimaciones de los expertos tienen como fecha objetivo una baja en septiembre del 2024, aunque las estimaciones anteriores no ocurrieron. Los inversores esperan que, ante la baja de tasa, el flujo de dinero se mueva de renta fija a variable", dijo.

Dado que el mercado se encuentra en máximos históricos y con fuertes ganancias en las últimas semanas, Lazzatti se muestra con cautela en cuanto a las inversiones en acciones en este momento.

"Los índices de acciones están en sus máximos, por lo que es más probable una baja en el corto plazo si no se produce una baja debido al miedo que no suceda este escenario o toma de ganancia de los últimos meses. Considerando esto, no vemos momentos para ingresar, estamos en una posición de stand by hasta que las variables económicas de USA muestren cambios", señaló.