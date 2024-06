Inversiones 5x5: 5 bonos y FCI para ganar más de 5% en dólares

Con un plazo fijo en pesos rindiendo como máximo un 3,5% mensual en los bancos y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market con TNA cada vez menores, los inversores están obligados a tomar más riesgo para tener ganancias que empaten o le ganen a la inflación en los próximos meses.

Siendo el dólar una alternativa que en mayo rindió sus frutos, así como en lo que va de junio, en el mercado ven otras opciones para ganar más de 5% anual en dólares, invirtiendo en Cedear, FCI, acciones y bonos.

Siendo la renta fija más indicada para perfiles conservadores, los analistas la prefieren por sobre la renta variable. En esta nota te contamos cuáles son hoy los papeles más recomendados del mercado para ganar en dólares invirtiendo en pesos.

Renta fija con rendimientos en dólares

"Para inversores conservadores recomendamos sobre todo mantenerse en renta fija y más puntualmente en obligaciones negociables de buena calidad crediticia. Hay algunas empresas de muy buena calidad rindiendo entre 6% y 7% por ciento anual en dólares", destacó Lautaro Franco, Gerente de Clientes Digitales de PPI.

"También recomendamos bonos provinciales. Estos tienen un poquito más de riesgo, pero hay algunos con muy buena solvencia fiscal como es el caso de Mendoza o Córdoba y Neuquén que también tienen bonos en dólares rindiendo bastante bien. En algunos casos, por encima del 10% 0 12% por ciento anual en dólares. Lo positivo de esto es que si bien son bonos en dólares se pueden operar directamente con pesos", agregó.

En tanto, Tobias Sanchez, Research Analyst de Cocos Capital, recomienda para aquellos más conservadores, "obligaciones negociables en dólares de empresas con buena salud financiera, con buenas perspectivas de crecimiento a futuro y que tengan parte de sus ventas en dólares.

"En este caso, una opción atractiva podría ser ON de Pampa MGCHO, que paga en dólares y rinde hoy aproximadamente un 6,3%", recalcó.

Fondos con renta en dólares

En tanto, Melina Di Napoli, Analista de Productos de Wealth Management en Balanz Capital, recomienda "el fondo Balanz Ahorro en Dólares para invertir en bonos corporativos argentinos en dólares con una inversión mínima de u$s 100".

"Este FCI tiene algunas ventajas, tales como: liquidez en 24 horas, no tiene costo de entrada y salida e invierte en ciertos bonos corporativos con inversión mínima de u$s 150.000 a los que un minorista no podría acceder individualmente, pero sí a través de este vehículo".

"En cuanto a la composición, el 96% de los activos son calificación AAA (51%), AA+ (20%) y AA (25%), entre los que se destacan Tecpetrol, PAE, TGS y Pampa Energía como principales tenencias. En lo que va del año acumuló un retorno en dólares de 5,28%", agregó

"Para los inversores conservadores, preferimos una cartera dolarizada y diversificada. Optamos por el FCI COCOs Ahorro en USD, que cuenta con ON y bonos en dólares de gran calidad crediticia y que actualmente tiene un rendimiento en torno al 6%-7% en USD", remarcó Tobias Sanchez, Research Analyst de Cocos Capital.

Bopreales

"Para quienes desean invertir para quienes deseen invertir en activos con mayor rendimiento, nos gustan los BOPREALES por varias razones: los vencimientos son en el actual mandato, los montos de emisión son inferiores a la de los bonos soberanos emitidos por el Gobierno Nacional (familia "ALs" y "GDs") y que el emisor sea el BCRA, que es quien decide quien accede al mercado libre de cambios", destacó Di Napoli.

En tanto, para Sanchez de Cocos capital, la alternativa preferida para aquellos que buscan mayor rentabilidad y son menos aversos al riesgo es el BOPREAL BPY26, que rinde aproximadamente un 21,5% y tiene fecha de vencimiento en 2026.

"En el espectro de BOPREALES nos parece atractivo el Bopreal Serie 2 vto. 2025 (BPJ25) que, si bien no paga cupón, el capital lo devuelve en 12 cuotas de 8,33% pagaderas mensualmente a partir del próximo julio. Su rendimiento es del 8.7% anual en dólares"

"Por último, vemos atractivo el BOPREAL serie 3 con vencimiento el 31/05/2026 (BPY26) con un cupón de 3% y un rendimiento del 17% anual en dólares", recalcó.

