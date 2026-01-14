En esta noticia <b>Balances con altas valuaciones </b>

El comienzo de la presentación de resultados del último trimestre de 2025 se dio con los balances de JP Morgan y Delta. En ambos casos, las acciones retrocedieron tras los números presentados en la apertura de ayer.

El mercado tiene expectativa de mayores ganancias para las empresas en el ultimo trimestre de 2025. Aun así, opera en máximos, luego de un buen 2025 y con valuaciones elevadas. Qué acciones recomiendan los analistas.

Arrancó la presentación de balances

Acaba de comenzar una nueva temporada de balances en Wall Street correspondiente al último trimestre de 2025.

Arrancó con la presentación de JP Morgan, Delta y Bank of New York, que dieron a conocer sus números del trimestre pasado.

Generalmente, es el sector financiero el protagonista en cada inicio de presentación de resultados.

El miércoles por la mañana será el turno de Wells Fargo, Citi y Bank of América.

El jueves a la mañana le tocará a Morgan Stanley, Goldman Sachs y BlackRock, entre los más importantes, cerrando la semana con PNC, State Street y M&T Bank.

El banco más grande del mundo, JP Morgan, reportó beneficios ajustados por u$s 5,23 por acción, por encima de la estimación de consenso de 5 dólares. Los ingresos fueron u$s 46.770 millones, aumentando 7% y por encima de los u$s 46.201 millones previstos.

Los ingresos netos por intereses también aumentaron un 7%, hasta los 25.100 millones de dólares, coincidiendo aproximadamente con las expectativas de los analistas.

La compañía informó que sus beneficios cayeron un 7%, hasta los u$s 13.030 millones, o 4,63 dólares por acción.

Dicha baja se dio debido a una reserva preanunciada de u$s 2200 millones vinculada a la adquisición de la cartera de préstamos Apple Card de Goldman Sachs.

Excluyendo el impacto de 60 centavos por acción derivado de dicha transacción, los beneficios ajustados se situaron en 5,23 dólares, superando las expectativas de los analistas.

Las acciones de JP Morgan operaron a la baja tras la publicación de sus balances.

Por su parte, Delta Airlines informó beneficios por acción de u$s 1,55 dólares ajustados frente a los u$s 1,53 dólares esperados. Sus ingresos ascendieron a u$s 14.610 millones, en línea frente a los u$s 14.690 millones esperados.

Incluso con su pronóstico reducido, Delta registró un beneficio de u$s 1220 millones para el cuarto trimestre, o u$s 1,86 por acción, un aumento cercano al 45 % con respecto al año anterior.

Las acciones de Delta Airlines también retrocedieron luego de conocerse su balance.

Lo que se espera para esta temporada

El mercado estará atento a las ganancias esperadas por las grandes compañías en Wall Street, luego de un 2025 con beneficios elevados y por encima de lo que había proyectado el mercado.

Se espera que las acciones que forman parte del S&P500 informen un crecimiento interanual de los ingresos del 7,7 % para el cuarto trimestre de 2025, según FactSet.

Esto estaría por encima de la estimación del 6,5 % al 30 de septiembre.

El sector que registraría un crecimiento mayor en sus ingresos son el tecnológico, con un 18% de aumento, seguido por servicios a la comunicación, el de salud y el financiero, con aumentos del 8% al 10,2%.

Por otro lado, se espera que las acciones que forman parte del S&P500 informen un crecimiento de sus ganancias interanual del 8,3 % para el cuarto trimestre de 2025, lo que está por encima de la estimación del 7,2 % al 30 de septiembre.

El sector tecnológico es el que evidenciaría un crecimiento mayor en sus ganancias, saltando casi un 26%, seguido por el de materiales, con una suba en sus ganancias del 9% interanual.

Debajo del S&P500 se encuentran sectores como el financiero, que reportaría un incremento en sus ganancias del 6,4%, servicios a la comunicación (6,1%), servicios (4,7%), real estate (2,4%), consumo (0,7%) y salud (0,2%).

Entre los sectores que se esperan menores ganancias se encuentran el industrial, con una merma de 0,5% interanual en el ultimo trimestre de 2025, junto con energía (-1,7%) y consumo discrecional (-3,5%).

Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, resaltó que acaba de comenzar una nueva temporada de balances en Estados Unidos y el tono, a priori, es constructivo.

“El mercado llega con expectativas exigentes, pero con fundamentos que siguen acompañando: crecimiento económico firme, consumo resiliente y un escenario de tasas que, aunque altas, ya no representan un shock adicional para las valuaciones”, indicó.

Por lo tanto, para la presente temporada de balances, Waitzel señaló que espera resultados sólidos, especialmente en el sector tecnológico.

“Las compañías tecnológicas siguen mostrando capacidad para sostener márgenes, crecer en ingresos y capitalizar las inversiones realizadas en los últimos años, en particular en eficiencia operativa e inteligencia artificial”, afirmó.

Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, afirmó que en esta temporada de balances será importante analizar las expectativas y las proyecciones de los CEO y CFO de las compañías.

“Tenemos un cuarto trimestre en cuanto a economía americana con datos mixtos, las estimaciones de crecimiento económico dan una aceleración en EEUU y cuando nos metemos en el mercado laboral o lo que está pasando con la inflación, algunas señales que a veces pueden ser tomadas no tan buenas y otras más positivas”, dijo.

Por otro lado, agregó que, en lo que respecta a las empresas, entramos con una expectativa de unas ganancias por acción de alrededor del 8%.

“Es un número muy sano y se marcaría otro trimestre más de crecimiento en el mismo.

Balances con altas valuaciones

La temporada de balances llega luego de un gran 2025 para el mercado bursátil estadounidense, el cual finalizó el año pasado con su tercer año consecutivo con ganancias porcentuales de dos dígitos y los índices operan cerca de sus máximos históricos.

El S&P 500 subió más del 17 % en 2025, tras haber subido un 23 % en 2024 y un 24 % en 2023.

Un cuarto año con ganancias de dos dígitos en 2026 podría resultar desafiante ya que requiere fuertes ganancias, una Reserva Federal moderada y un fuerte gasto en inteligencia artificial.

El mercado alcista que comenzó en octubre de 2022 se ha visto impulsado por el optimismo en torno a la IA, los recortes de las tasas de interés y el continuo crecimiento de la economía a pesar del temor a una recesión.

Estas ganancias se lograron durante un año de altibajos, en el que las acciones se desplomaron después de que la administración Trump anunciara aranceles mayores de lo esperado en abril.

En cuanto a las oportunidades de inversión, Waitzel indicó que ve valor en Meta Platforms y Amazon.

“Meta combina un fuerte crecimiento en ingresos publicitarios con una mejora marcada en rentabilidad, mientras que Amazon continúa mostrando una normalización de márgenes, traccionada por AWS y una estructura de costos más eficiente”, sostuvo.

Por otro lado, las valuaciones en el mercado americano sigue siendo elevado, con lo cual, la temporada de balances actual llega con altas valuaciones en las acciones.

El ratio Price Earnings (P/E), típico índice para valuar compañías en Wall Street, llegó a cotizar en su valor más alto desde 2020 y apenas retrocedió desde dichos picos.

Actualmente, el S&P500 cotiza a 22 veces ganancias, apenas debajo de 23 veces ganancias que llegó a cotizar a mitad de noviembre.

Sin embargo, incluso a pesar de la baja reciente, el índice cotiza en su valor más alto desde 2020 y 2021, haciendo que el mercado cotice con valuaciones elevadas.

De hecho, cuando se compara el actual nivel de valuación del índice, el mismo se ubica lejos de su promedio de 5 años de 20 veces ganancias y más lejos aún de su promedio de 10 años de 18,5 veces ganancias, según datos de FactSet.

De igual manera, el índice Nasdaq 100 alcanza un múltiplo de 28 veces ganancias, por encima de los vistos en 2022 que operaba en 19 veces ganancias.

Dicho esto, se confirma que las valuaciones en el mercado son elevadas, lo cual crecen los riesgos de ver algún retroceso en algún momento.

Lisandro Meroi, Research Analyst de TSA Bursátil, consideró que, de cara a 2026 el panorama continúa siendo positivo para las acciones estadounidenses.

“El escenario positivo se ve reflejado en precios objetivos para el S&P 500 que hoy apuntan a una suba cercana a +10%, pudiendo extenderse a +13% o +17% en casos más optimistas respecto al curso de la economía y la performance corporativa”, afirmó Meroi.

En este sentido, agregó que los analistas se inclinan por mantener un view favorable sobre los balances de las empresas, aunque este es un punto al que se debe prestar atención.

“Aquí es donde entra la discusión de “productividad vs burbuja” ligada al universo de inteligencia artificial, donde habrá que monitorear si las inversiones realmente justifican las valuaciones actuales. De todas formas, todavía hay lugar para posicionamientos en renta variable, siendo selectivos entre papeles específicos, balanceando los portfolios entre tecnológicas y sectores mas defensivos”, detalló Meroi.

Por su parte, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, indicó que las perspectivas para las acciones en EEUU para el año que viene son optimistas.

“Esperamos un buen año de la mano de una economía que se espera que siga siendo el motor del crecimiento global, con el boom de IA impulsando el gasto de capital y el rápido incremento de las ganancias corporativas. A pesar de las preocupaciones sobre una potencial burbuja y valuaciones excesivas, el panorama para las compañías de IA sigue siendo favorable debido a la aceleración del gasto de gobiernos y corporaciones para adoptar las nuevas tecnologías”, afirmó Ortiz Villafañe.

En relación a las acciones a seleccionar, Ortiz Villafañe indicó que para un inversor local que quiera diversificar internacionalmente, se puede ganar exposición fácilmente con CEDEARs.

“En particular, los ETF de índices de acciones estadounidenses son herramientas simples y efectivas para construir una posición diversificada, pudiéndose optar por índices con diferentes niveles de exposición al sector tecnológico: en orden descendente QQQ (Nasdaq-100), SPY (S&P 500) y DIA (Dow Jones Industrial Average)”, sostuvo Ortiz Villafañe.

Álvarez considera que 2026 será un año que tiene un contexto favorable para las inversiones en acciones en Estados Unidos.

“Transitamos un año con expectativas de baja en la tasa de la política monetaria, y por el lado de la política fiscal, se espera que sea expansiva . Además, se estima que las empresas continúen su ciclo de inversiones en todo lo que es inteligencia artificial. Creemos que es importante tener un mix en cuanto a sectores diversificando, clave esto, pero algunos nombres particulares que nos gustan, Alphabet y Amazon”, detalló el CEO de Fincoach.