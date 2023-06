Florencia Calvente, de Conosur Investments: "Los bonos argentinos en dólares hoy lucen atractivos"

El mercado local parecería estar preparándose para un trade electoral. Las acciones muestran una dinámica muy positiva en lo que va del año, mientras que los bonos comenzaron a recuperarse a pocos días del cierre de listas rumbo a las elecciones primarias.

Por otro lado, el canje de deuda en pesos ayudó a despejar vencimientos pero el mercado no cree que los problemas se hayan resuelto y por ende, las presiones cambiarias e inflacionarias siguen estando sobre la mesa.

Mercados a Fondo

Para tener una visión más exacta sobre la actualidad macro y financiera local, El Cronista conversó con Florencia Calvente, Head of Research de ConoSur Investments, quien cree que los bonos están baratos en relación a las acciones y le sigue viendo potencial alcista, en especial los bonos de ley local.

Quedan pocos días para la presentación de listas. ¿Crees que toma impulso el trade electoral?

SÍ, creemos que el trade electoral está arrancando. La semana pasada los precios de los bonos y las acciones argentinas experimentaron una suba generalizada, liderada por el sector bancario, que podríamos relacionar con esto mismo. El S&P Merval valuado al CCL acumuló una suba del 7%, mientras que los bonos argentinos en dólares aumentaron un 7,3% en promedio. Yendo a las acciones, en el sector bancario particularmente, hubo un anuncio relevante la semana pasada por parte de Banco Macro e Itaú Unibanco (Brasil) sobre una potencial operación de compra/venta de Banco Itaú Argentina, que puede haber ayudado a impulsar las acciones de los bancos argentinos.

¿Los bonos están baratos o las acciones están caras?

Si analizamos el comportamiento del Merval medido en dólares versus el rendimiento de los bonos, vemos que los bonos en términos relativos están baratos. Hace dos años que empezamos a ver un desacople entre los rendimientos de estos dos tipos de activos. Los precios de mercado de los bonos hoy están incorporando la elevada incertidumbre en Argentina, y la falta de claridad y previsibilidad en términos de agenda económica. En nuestra valuación incorporamos también el potencial recovery rate de los bonos y, en base a lo observado en el pasado y a nuestras expectativas, creemos que los precios de los bonos hoy lucen atractivos.

¿Qué potencial le ves? ¿Te gusta algún bono en particular?

Mirando los precios relativos entre los distintos bonos, encontramos que el AL30 y el AL35 están retrasados con respecto al resto.

¿Puede seguir subiendo las acciones si el riesgo país no cae?

No veo por qué no. Obviamente que hay una correlación entre el precio de las acciones argentinas y el riesgo país, por la prima de riesgo que se utiliza en la valuación, pero no creemos que sea un dato que limite hoy los precios de las acciones argentinas. Los inversores interesados en Argentina en general utilizan una prima de riesgo ajustada para valuar las acciones, basando el ajuste en los fundamentals de las entidades. Los emisores argentinos han tenido en general un buen comportamiento con sus acreedores, principalmente en términos de refinanciación de deuda por limitaciones de acceso al MULC, factor que ayuda a diferenciar la prima utilizada en la valuación de las acciones del riesgo país.

¿Qué significa el hecho de que las ONs estén saliendo a tasas menores a los treasuries?

Esto nos muestra la elevada liquidez que tiene el mercado local, las restricciones de inversión, y la elevada ponderación que le están asignando los inversores en sus decisiones de inversión a la cobertura frente a una potencial suba del TC.

¿Están caros las ONs a estos niveles de tasa? ¿Les gusta alguna? ¿Lo recomiendan como asset class?

Depende el papel que mires y lo que busca el inversor. El Tier 1 de corporativos, que está emitiendo a un plazo un poco mayor, nos gusta, pero la elevada demanda que tienen estos papeles en el mercado hace que las tasas compriman rápidamente. Hoy nosotros nos estamos enfocando en analizar créditos del siguiente escalón más a detalle (principalmente del sector corporativo), buscando oportunidades de inversión de riesgo similar a los Tier 1, pero con precio más competitivo.

¿Te decepcionó el resultado del canje en pesos?

No, creo que estuvo bastante en línea con las expectativas. Una adhesión mucho mayor hubiera sido una sorpresa, dada la participación de privados en la tenencia de los títulos que entraban al canje (bancos y FCIs).

¿Resuelve las presiones nominales que hay en la macro?

El canje ayudó a despejar una parte importante de los vencimientos que quedaban para 2023, pero creemos que las presiones nominales van a continuar hasta que no se tomen medidas más de fondo, a través de un plan económico integral que busque anclar las expectativas del mercado.

¿Es el momento de alargar duration en la deuda en pesos?

En base a lo que respondí antes, hoy nos sentimos cómodos con vencimientos en este año, intentando colocarnos en papeles donde el rendimiento ajustado por riesgo es más atractivo.

¿Qué dinámica inflacionaria tenes en mente hacia adelante?

La inflación está basada en expectativas, y hoy las expectativas están basadas en la gran incertidumbre que hay en todos los sentidos. El próximo gobierno tiene un desafío muy claro que es contener la inflación, pero para esto necesitamos un plan económico bien comunicado y confiable. Si bien esperamos una suba de la inflación, espiralizada de alguna manera por la aceleración del tipo de cambio, no incorporamos en nuestras decisiones actuales una dinámica hiperinflacionaria.

El mercado espera una mayor devaluación. ¿Ves chance de un salto discreto?

Sí, creemos que hay chances pero no en el muy corto plazo. El timing va a depender de cómo se resuelven las negociaciones con el FMI, del resultado de las elecciones y del plan económico del nuevo gobierno.

Ante un salto discreto, ¿sirve el dólar linked?

Para nosotros el dollar linked sirve si la compañía que lo emite tiene ingresos atados al dólar para respaldar la emisión. O sea, sirve para cubrir un salto discreto, pero no nos tenemos que olvidar de analizar los fundamentals del crédito detrás, el mix de moneda de sus ingresos, los plazos contractuales, etc. También es importante mirar caso a caso, y la duration de cobertura que busca cada inversor.

¿Cuánto importa la decisión de tasas de la Fed en la deuda argentina?

Importa, sobre todo por el flight to quality. Veremos qué decisión toma la FED hoy con relación a la tasa de interés. La reciente noticia sobre la baja de la inflación en Estados Unidos, podría llegar a ser una noticia positiva para los activos argentinos si termina el ciclo de incremento de tasas.