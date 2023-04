El mercado se prepara para el trade electoral y los analistas ya eligieron sus activos estrellas

En agosto los argentinos irán a las urnas en las PASO y en octubre en la elección general. El factor electoral es uno de los más importantes para los activos locales en los últimos años ya que este driver terminó por desencadenar grandes movimientos alcistas y bajistas en los bonos y acciones.

En ese contexto, el mercado encuentra valor en los activos financieros locales, aunque de manera selectiva. ¿Cuáles son las acciones y los bonos que prefieren los analistas para aprovechar el trade electoral?

El punto de largada

Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales. La carrera ya está en marcha y con el correr de las próximas semanas se irán conociendo las listas y los candidatos.

El punto de largada para las acciones y bonos es interesante ya que tanto la deuda como la renta variable ha sufrido fuertes ajustes en las últimas semanas.

El trade electoral suele iniciarse entre 5 y 10 meses antes de las elecciones.

En 2013, cuando el oficialismo perdió las elecciones legislativas, el mercado comenzó a ver un cambio de ciclo.

Esto desencadenó un fuerte avance de las acciones (el S&P Merval pasó de u$s 300 a u$s 850 entre 2013 y 2015) y de los bonos.

En 2015, tras la victoria de Mauricio Macri, el S&P Merval siguió subiendo hasta los u$s 1800.

Luego, durante la crisis cambiaria de 2018, el factor electoral volvió a ser protagonista, con chances que se produjera un nuevo giro político, con el kirchnerismo ganando nuevamente la presidencia.

En ese caso, el S&P Merval pasó de u$s 1800 a u$s 400 durante el trade electoral de 2019.

Esto quiere decir que el factor político siempre fue determinante en los activos locales y se espera que de cara al actual trade electoral, también lo sean.

Desde febrero a la fecha, los bonos soberanos argentinos operan con una caída del 25% en promedio, afectados por la pérdida de reservas.

En cuanto a las acciones, la selectividad es determinante.

En el último mes, el sector de energía muestra ganancias de entre 5% y 15%, mientras que las acciones del sector financiero operan con bajas de entre 7% y 14%.

Juan Martin Yanzon, head trader de Conosur Investments, sostuvo que el 2023 está siendo (y va a ser) un año de mucho trading táctico, influenciado por la gran cantidad de elecciones provinciales y las publicaciones de encuestas.

"Bonos operando en la de zona u$s 25 a u$s 30, con unn S&P Merval en u$s 600, es una señal de que el mercado descuenta cada vez más un cambio. Lo que no queda claro es cómo será ese cambio. No se sabe si será de color político, o un cambio radical a la derecha o hacia el centro, etc.", detalló.

En ese contexto, Yanzon sostuvo que, bajo todo punto de vista, de haber un cambio, el mismo va a generar un potencial alcista en acciones y bonos soberanos.

"No veo un potencial tan grande en los corporativos y subsoberanos. De todas maneras, donde sí veo valor es en los bonos corporativos dólar linked, esperando una cobertura cambiaria en cualquiera de los escenarios posibles", comentó.

Mirando a las acciones

Hoy el S&P Merval se ubica en u$s 600 y el riesgo país en valores de 2400 puntos.

La expectativa está en que veamos un nuevo giro hacia la centroderecha, lo que podría provocar una nueva recuperación en las acciones y bonos locales.

De cualquier manera, los analistas se muestran selectivos a la hora de recomendar algun posicionamiento puntual ya que no todos los sectores se encuentran en las mismas condiciones.

Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL invertironline, considera que el driver más importante este año para los activos financieros locales es la cuestión electoral.

En ese contexto, remarca que las acciones se encuentran en una buena postura y destaca al sector de energía.

"Si bien no podemos decir que existe un sector que se encuentra sólidamente por encima de los demás, observamos que la energía no regulada vuelve a aparecer como el destacado. En este sentido, son varias las empresas interesantes en cuanto a sus fundamentales tanto en petróleo y energía", dijo.

En este grupo, Donzelli resalta compañías como "Central Puerto (CEPU), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Pampa Energía (PAMP) e YPF (YPFD), especialmente las últimas dos".

Por otro lado, se muestra con mayor cautela sobre las acciones del sector financiero.

"El sector financiero continúa profundizando ciertas dificultades que habían comenzado a visualizarse durante el año pasado, mostrándose con cautela y advirtiendo que todos los bancos han experimentado ciertas dificultades para dinamizar el volumen total de depósitos", dijo.

Además, detalló que la participación de letras del BCRA en los balances sigue siendo alta, llegando a totalizar entre la exposición en el sector público 40% del total de activos de los principales bancos y aproximadamente un 60% respecto del total de depósitos.

"El devengamiento de intereses por LELIQ se ha convertido en una de las principales fuentes de generación de ingresos", afirmó.

Las acciones en pesos están teniendo un buen año.

El S&P Merval en pesos sube 25%, mientras que acciones como YPF, BYMA, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Aluar, Pampa, Grupo Supervielle, Edenor y BBVA Argentina muestran ganancias de entre 20% y 47%.

En dólares, el S&P Merval sube 5,5% en lo que va del año. Los ADR que más suben este año son Mercadolibre, Vista, Ternium, YPF, Corporación América, IRSA y Grupo Financiero Galicia, con avances de ente 12% y 47%

Lucas Decoud, analista de Grupo IEB, también considera que las acciones son uno de los activos que mayor potencial alcista presente.

"Frente a las expectativas de un posible cambio de gobierno y un S&P Merval en niveles de u$s 600, creemos que las acciones argentinas tienen potencial. Si bien, entendemos que esta opción es para perfiles de riesgo más "agresivos", creemos que existen alternativas dentro del mundo de renta variable argentina más defensivas", sostuvo.

En ese sentido, remarca las acciones del sector energético, que puede verse beneficiado en los años que vienen ya que se trata de una fuente de dólares que el Gobierno argentino tiene para explotar.

"Empresas como Vista Energy, Pampa Energía, YPF, TGS, TGN y TRAN son algunos ejemplos de esto. Entendemos que este sector, y sobre todo las empresas con negocios en Vaca Muerta, presentan mucho atractivo", dijo.

Por otra parte, Decoud también ve valor en empresas que se verían beneficiadas ante una potencial devaluación como Ternium (TXAR) y Aluar (ALUA).

El valor de la deuda

Los bonos argentinos se encuentran bajo fuerte presión bajista en las últimas semanas, afectados por la importante pérdida de reservas que está sufriendo el BCRA.

Desde febrero a la fecha, los Globales operan con pérdidas de 24% en promedio y en niveles de u$s 25, coincidente con los mínimos de noviembre de 2022.

Así, los bonos perdieron el 60% de todo el avance que habían acumulado desde los pisos de julio de 2022, junto con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía.

Pese a la debilidad actual, los analistas consideran que los bonos se encuentran en niveles atractivos para especular con un trade electoral así como también para tener cierta cobertura cambiaria.

Decoud considera que para perfiles un poco más conservadores creemos los bonos "hard dollar" en paridades de 25-30% resultan atractivos.

"Nuestra opinión se encuentran en valores de recupero. Específicamente nos gusta el AL30 frente a su par con Ley NY, dado que el spread de jurisdicciones actual, que ronda el 16,5%, es elevado en términos históricos", remarcó.

Por su parte, los analistas de Banza consideran que entre los activos que más podrían beneficiarse de cara a un trade electoral son los bonos soberanos y algunos provinciales.

En concreto, ven valor en el bono soberano a 2035 y en el bono Buenos 2037.

"El GD35 es un activo high beta y tiene un downside bajo, al tener varios riesgos ya descontados, y un potencial alcista alto", dijo Javier Casabal, estratega de Banza.

Por otro lado, en cuanto a las opciones en bonos provinciales, Casabal considera que existen buenos créditos para un trade electoral.

"Creemos que la redefinición del escenario electoral en la provincia de Buenos Aires puede apoyar los precios del bono BUENOS 37. El título reaccionó la alza el último miércoles por las noticias políticas, y creemos que hay muchas ventajas para Buenos Aires si este escenario de JXC ganando ambas elecciones se convierte en el centro del debate político. En este sentido, el bono Buenos 37 parece barato frente a los de cualquier otra provincia, y aún más frente a los bonos corporativos", dijo.