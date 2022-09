Faltaron dólares: se reveló la cifra exacta por la cual el Gobierno incumplió la meta de reservas con el FMI

El Gobierno estuvo muy cerca de cumplir con la meta de acumulación de reservas establecida en el nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que este lunes anunció la aprobación de las variables del último trimestre y enviará al país otros u$s 3900 millones.

"La mayoría de los objetivos del programa cuantitativo hasta fines de junio de 2022 se cumplieron, con la excepción del piso de las reservas internacionales netas, principalmente debido a un crecimiento del volumen de importaciones superior al programado y demoras en el apoyo oficial externo", indicó el FMI.

Persisten temores sobre un default de la deuda en pesos: cuándo espera el mercado que ocurra





Fuentes de la autoridad monetaria argentina afirmaron que la meta de reservas del último período fue "prácticamente cumplida", ya que "sólo faltaron u$s 296 millones para alcanzarla" y que ese monto se explicó en su totalidad por la demora en los desembolsos de organismos multilaterales de crédito.

El ministro Sergio Massa se reunió la semana pasada en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

El Gobierno esperaba que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial desembolsaran más de u$s 1000 millones. Estos envíos estuvieron demorados y sólo giraron u$s 127 millones , por lo que el Central sostiene que el faltante para cumplir con la meta de reservas se debe fundamentalmente a esto.

"Por parte de la entidad, se registró un cumplimiento adecuado de la meta . Es importante notar que los u$s 1000 millones que no llegaron eran parte de lo que estaba contado en el sendero para llegar a la meta de junio. Y sin embargo se incumplió por u$s 296 millones", indicaron los voceros del Central.

SE ESPERAN MÁS DÓLARES



No obstante, el Gobierno espera que algunos de los préstamos de los organismos empiecen a llegar pronto. A principios de este mes, durante el viaje del ministro Sergio Massa a Estados Unidos, los directivos del BID confirmaron el envío de u$s 1200 millones hasta antes de fin de año para reforzar las reservas.

En tanto, el Central sigue sumando fuertes cantidades de divisas debido a la aceleración de ingresos de dólares del sector del agro al mercado de cambios, en el marco del nuevo "dólar soja", establece una cotización de $ 200 para las liquidaciones de este producto durante el mes de septiembre.

Este valor, muy por encima de la cotización del tipo de cambio oficial , está incentivando mayores liquidaciones de soja. En sólo nueve jornadas de vigencia de este esquema, el sector sojero ha ingresado más de u$s 3500 millones al mercado de cambios, lo que ha permitido que el Central compre más de u$s 2100 millones.