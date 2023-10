Ex titular del BCRA acusó a Milei por la corrida y por manipulación de mercado

Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, disparó munición gruesa contra Javier Milei, al acusarlo de buscar una "corrida bancaria". Además, sostuvo que la justicia y la Comisión Nacional de Valores (CNV) deberían investigar si él o su entorno cometieron el delito de manipulación de mercado, por sus recomendaciones para huir del peso y no renovar plazos fijos.

"Lo que busca es llegar a las elecciones con una brecha cambiaria mayor, con inestabilidad financiera y, sobre todo, con un aumento de la inflación semanal. Hay un intento de generar una corrida bancaria", aseguró en diálogo con El Cronista.

¿Por qué Milei dijo que cuanto más suba el dólar más fácil es dolarizar y recomendó desarmar plazos fijos y que huyan del peso?

Creo que Milei tiene dos motivaciones. Una es electoral. Él aspira a ganar en primera vuelta o a sacar una diferencia decisiva. Además, se percibe como presidente y quiere que el costo de una gran devaluación necesaria para una eventual dolarización le caiga a este Gobierno.

En 1989 hubo una dinámica similar en una transición electoral. Cuando Menem asumió tardó casi dos años en terminar con la hiperinflación. ¿No es peligroso que Milei tenga esta estrategia aún cuando sea electo?

Sin duda es una dinámica muy peligrosa para la economía argentina y para la gente, que sufriría las consecuencias de una dolarización extrema. Y creo que también implicaría mayores restricciones para gobernar. En 1989 fue un período muy crítico y solamente se pudo estabilizar con la Convertibilidad. La experiencia ha marcado en Argentina que los esquemas cambiarios rígidos generan recesión y un grave impacto productivo y social. La dolarización reforzaría ese costado negativo sobre la economía real y le quitaría margen de maniobra al Gobierno para administrar las crisis.

Milei dice que los que tienen la culpa son Massa por hacer una política fiscal expansiva y el Banco Central por emitir. ¿Coincidís con eso?

No. Gran parte de las medidas fiscales que se han adoptado han sido compensadas por mayores recursos. Por otro lado, si bien algo hay que hacer para bajar los pasivos monetarios del Banco Central, no se ve un aumento de la expansión descontrolada, más allá de la preocupación por el nivel de la tasa de interés que es necesaria por el ambiente de corrida que se está viviendo. Sí creo que los dirigentes políticos no tienen que echar nafta al fuego. Tras ganar las PASO, Alberto Fernández dijo que el dólar a $ 60 estaba bien y la corrida paró. Milei está haciendo una parábola trotskista de cuanto peor mejor, en el sentido de exacerbar estas presiones y no calmar. Lo único cierto acá es que el que sufre las consecuencias es el laburante y el ciudadano argentino.

Dijiste que las declaraciones de Milei pueden configurar un delito. ¿Por qué?

En 2012 se incorporó al Código Penal figuras de delito contra el orden económico y financiero. Particularmente, la figura de información privilegiada y de manipulación de mercado. Sería muy importante que la Comisión Nacional de Valores pueda investigar los movimientos financieros y ver si se configuró algún tipo de conducta de tipo administrativo o penal.

¿Te referís a alguna maniobra para que suban los dólares financieros?

Exactamente. Alguna maniobra que genere inestabilidad en los mercados y que algunos, sabiendo, cuál iba a ser el discurso, tomen posiciones anticipadamente y tengan una ganancia financiera.