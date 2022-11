"Es una película de terror": Eduardo Jacobs dio un demoledor diagnóstico económico y precisó qué debe hacer el Gobierno para frenar la inflación

El economista Eduardo Jacobs alertó por el riesgo de desarrollo de un escenario "devastador" para el próximo año, donde la pobreza y la inflación "serán protagonistas".



En dialogo con Bravo Argentina, el especialista se refirió al contexto venidero de ser "una película de terror que está mostrando una faceta" ya que "la otra es que nos empobrecemos cada vez más".

"Tiene que ver con el descontrol de la economía. Esta desorganizada y eso se refleja" , agregó al ser consultado por el alza de precios en ritmo constante.

En otro tramo, Jacobs insistió en que el contexto actual configura un síntoma de "caída libre" donde "la crisis política es parte de la situación en el país".

"Por ahora no hay ningún escenario para futuro. El Gobierno no logra ponerse en plano de crisis", subrayó.

El economista se refirió también al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y las últimas modificaciones. "Las importaciones están paradas, se acumula la deuda comercial y cuando las paras, todo empieza a funcionar lento, peor", sentenció.

En esta línea, instó a que "alguien que conduzca el país y sea capaz de tomar decisiones" a fin de resolver las falencias.

CONGELAMIENTO DE PRECIOS: ¿que dijo eduardo jacobs ?





El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó este lunes que desde la cartera nacional planean avanzar con un programa de "estabilización de precios" durante un plazo de 4 meses.



Por su parte, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, les pidió a los supermercados "no convalidar ningún alimento más del 4%" durante una reunión con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).



"No funciono nunca. Contame cuantos países trabajan con congelamiento de precios y 16 tipos de cambio. No hay ninguno en el mundo. No es por ahí la salida", concluyó el economista.

