El truco para comprar dólares sin pasar por una cueva o banco

El dólar blue y el oficial minorista son dos de las opciones más populares y elegidas entre los ahorristas argentinos que buscan resguardar su dinero ante el avance de la inflación.

No obstante, probablemente muchos otros no sepan la existencia de alternativas paralelas de protección, cuyas operaciones no requieren pasar ni por cuevas ni bancos . ¿Cuáles son?

1. Dólar MEP





También conocido como "Dólar Bolsa", el MEP es el tipo de cambio que opera en el mercado financiero. Surge a partir de la compra de un bono cuya cotización es en pesos, pero convertible a dólares.

Elegir esta alternativa permite acceder a la divisa estadounidense sin el límite mensual de U$S 200 y a un muy buen precio, dado que no está sujeto al impuesto PAÍS del 30%.

Requisitos para comprar dólar MEP:

No haber comprado dólares a través del banco en los últimos 90 días;

Empresas que recibieron asistencia del Gobierno : no haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP o Repro;



: no haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP o Repro; Programas sociales : no ser beneficiario de AUH, AUE, SUAF o cualquier otro plan social;



: o cualquier otro plan social; Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria;



solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria; Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos : no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses;



: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses; Deudores UVA : quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP,



: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP, Ingresos no declarados: se debe contar con ingresos declarados para poder operar.

Qué necesito para comprar dólar MEP

Tener una caja de ahorro en pesos y otra en dólares en un banco, ambas bajo el mismo nombre,

Tener una cuenta comitente en una Sociedad de Bolsa (ALYC), comúnmente conocidos como brókers.



Para saber si el bróker está registrado oficialmente en la nómina de agentes del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), hay que buscarlo en el registro oficial que BYMA posee en su página oficial.

Dólar MEP: cómo comprarlo

Se debe depositar la cuenta del bróker los pesos a utilizar por transferencia bancaria;

Luego se debe comprar el bono en contado inmediato (CI), cada bróker va a tener su propia forma de e instructivo para llevarlo a cabo;



Los bonos más comunes para esta operación son AL 30 y GD30;



Una vez realizada la compra, se debe esperar un día hábil con el activo en cartera (parking), si es que uno desea vender en el corto plazo;



Cuando uno quiera vender el bono debe hacerlo en contado inmediato (CI),

Luego de haberlo vendido, se deben transferir los fondos desde la cuenta del bróker hacia la cuenta bancaria.

2. DÓlar Cripto





La segunda opción que se ofrece en el mercado es la compra de cripto dólares , es decir, criptomonedas estables que tienen un valor atado a la divisa estadounidense.

El primer paso para acceder a esta operación requiere de la apertura de una cuenta en alguna casa de cambio de criptomonedas, conocidas como "exchanges".

Binance y Coinbase son dos de las más importantes del sistema cripto. No obstante, a nivel nacional existen también otras con ventajas particulares y adaptadas.

Una vez abierta la cuenta, el segundo paso consistirá en transferir los pesos para luego valerse de stablecoins. El fondeo de dinero puede hacerse desde una billetera virtual como Mercado Pago.

Ya con los capitales, el inversor puede empezar a operar: solo tiene que indicar en la plataforma qué criptomoneda quiere y a cuánto quiere comprar. La conversión se hace al tipo de cambio del momento.

Otra alternativa de comprar dólar cripto

Otra manera es a través del intercambio entre pares , conocido como transacción P2P. En lugar de adquirir criptomonedas directamente al exchange, la plataforma pone en contacto a dos usuarios interesados, uno para vender y otro para comprar.

Una vez conectadas las partes, la transacción de los pesos se deberá hacer por fuera de la plataforma, por ejemplo, con plataformas de pago como Ualá o Mercado Pago.