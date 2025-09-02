El tiburón de las finanzas que tuvo un cambio rotundo de opinión y puede empujar el precio del Bitcoin

En 2019, Mark Cuban se convirtió en trending topic por una declaración que muchos recordarán: aseguró que "las bananas eran más útiles que Bitcoin" . Su comentario se viralizó en memes y se transformó en un símbolo del escepticismo hacia las criptomonedas. Tan solo seis años más tarde, el empresario multimillonario dio un giro completo a su postura.

En declaraciones recientes recogidas por Cointelegraph, Cuban reconoció que Bitcoin es "una mejor versión del oro" y destacó su valor como activo de resguardo. Para muchos analistas, este cambio refleja cómo incluso los críticos más duros han empezado a ver a la criptomoneda principal con otros ojos.

¿Por qué cambió de opinión Mark Cuban?

El propio Cuban admitió que en el pasado veía a Bitcoin como poco práctico y sin utilidad real. Hoy, en cambio, lo compara favorablemente con el oro por sus características fundamentales:

Escasez programada (solo existirán 21 millones de bitcoins).

(solo existirán 21 millones de bitcoins). Resistencia a la falsificación gracias a la tecnología blockchain.

gracias a la tecnología blockchain. Potencial como cobertura contra la inflación .

. Portabilidad digital superior al oro físico.

Las ventajas de Bitcoin sobre el oro según Cuban

A diferencia del metal precioso, el magnate subrayó que Bitcoin ofrece ventajas adicionales que lo hacen más atractivo para los inversores modernos:

Transferencias rápidas: se puede enviar en minutos a cualquier parte del mundo, mientras que el oro requiere procesos logísticos complejos.

se puede enviar en minutos a cualquier parte del mundo, mientras que el oro requiere procesos logísticos complejos. Almacenamiento digital: podés guardar Bitcoin en tu celular o computadora, eliminando la necesidad de bóvedas físicas costosas.

podés guardar Bitcoin en tu celular o computadora, eliminando la necesidad de bóvedas físicas costosas. Divisibilidad: a diferencia del oro, Bitcoin se puede dividir hasta en ocho decimales (satoshis), permitiendo transacciones de cualquier monto.

a diferencia del oro, Bitcoin se puede dividir hasta en ocho decimales (satoshis), permitiendo transacciones de cualquier monto. Verificabilidad: la blockchain permite verificar instantáneamente la autenticidad y propiedad, algo imposible con el oro físico.

El impacto de las declaraciones de Cuban en el mercado cripto

Mark Cuban no es solo otro empresario millonario. Su influencia en el mundo de los negocios y la tecnología es considerable:

Propietario de los Dallas Mavericks (NBA).

(NBA). Inversor en Shark Tank (programa de televisión estadounidense).

(programa de televisión estadounidense). Fundador y vendedor de múltiples empresas tecnológicas.

Patrimonio estimado en más de 5 mil millones de dólares.

Su cambio de postura contribuye a dar legitimidad institucional al Bitcoin y refuerza la percepción de que la adopción de criptomonedas ya no es un fenómeno marginal o especulativo.

Cuban mantiene cautela: "La inversión sigue siendo riesgosa"

A pesar de su nueva perspectiva positiva, Cuban advierte que la inversión en criptomonedas sigue siendo riesgosa debido a la volatilidad de los precios. Su mensaje no es que Bitcoin sea infalible, sino que vale la pena prestarle atención y considerarlo dentro de una estrategia de inversión diversificada.

Consejos de Cuban para invertir en Bitcoin

El empresario sugiere que los inversores: