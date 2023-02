El Tesoro no habría comprado los u$s 200 millones anunciados: los bonos vuelven a caer

Luego del anuncio de compra por u$s 200 millones de bonos en el día de ayer, y bajo la sospecha de que el Gobierno finalmente no llevó a cabo semejante operación, la deuda vuelve a operar a la baja.

Los bonos argentinos acompañan la tendencia bajista global, en medio de especulaciones de mayores subas de tasas por parte de la Fed que terminan afectando a los bonos a nivel internacional.

Reservas: siguen las ventas del Central y se profundiza el saldo negativo

Santander: "Estamos en bull market, pero en el corto plazo puede venir una corrección"



Sin compras y en rojo

Todos los tramos de la curva argentina abren el jueves en negativo. El tramo más corto opera con caídas de 0,75% en el Global 2029 y de 0,27% en el Global 2030.

En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 retroceden 0,26% y 0,54%, mientras que en los bonos más largos se registran pérdidas de hasta 0,65% en el Global 2041.

El único bono que opera con leves subas es el Global 2046, ganando apenas 0,22%.

En el acumulado de los últimos 5 días, la deuda cae entre 5% y 6% en el tramo corto, 4,8% en el medio y entre 4% y 6% en el más largo.

Los bonos locales acompañan la tendencia bajista global en la deuda internacional, y en especial, la de mercados emergentes.

Los bonos emergentes caen 2,66% en la última semana, influenciados por la expectativa de mayores subas de tasas por parte de la Fed en las reuniones que vienen.

El extremadamente buen dato de empleo publicado en EE.UU. la semana pasada generó un cambio de expectativas sobre la suba de tasas en las próximas reuniones de la Fed.

Esto generó una fuerte suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano y, dado que los precios se mueven de manera inversa a las tasas, el valor de la renta fija global se vio arrastrada a la baja.

Entre ellos, los bonos emergentes son los que más sufrieron, y la deuda argentina tiene una estrecha relación con estos bonos.

Por lo tanto, debido a que es un mercado con mayor volatilidad, los bonos argentinos caen más de 3 veces lo que bajaron los emergentes en la última semana.

Sin compras

Lo llamativo en las últimas jornadas es el anuncio (no oficial) por parte del Gobierno de que iba a comprar u$s 200 millones en bonos soberanos en dólares en el día de ayer, algo que aparentemente nunca sucedió.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, publicó en su cuenta de Twitter que debido a la suba de tasas de la Fed y su respectiva volatilidad de los bonos emergentes, esto daba una oportunidad de entrada para comprar títulos argentinos más baratos.

De esta manera, anunciaba que el Gobierno iba a comprar el 20% del programa en el día de ayer.

Ese tweet hizo volar al precio de los bonos más de un 4% en cuestión de minutos, permitiendo que los bonos argentinos se desentiendan del mal contexto global que se estaba sintiendo en el día de ayer.

Desde PPI afirmaron que el tweet de Setti movió fuertemente al mercado de bonos ayer.

"Los globales argentinos que retrocedían entre 3/3,5% hasta el mediodía, recuperaron lo perdido y finalizaron con subas leves generalizadas (0,3%/0,7%). La reacción fue violenta y a partir del momento en el que se publica el tweet del secretario (12:23hs). Dentro de la curva, los instrumentos no se sacaron grandes diferencias entre ellos, donde los GD35 fueron los que encabezaron el retorno diario", dijeron.

Pese al anuncio de compras por u$s 200 millones, según distintos cálculos de analistas del mercado, esto aparentemente nunca sucedió.

Los analistas de Faxcimex Valores remarcaron que sus estimaciones de compras de Globales para la rueda de ayer estuvieron bastante lejos de esos u$s 200 millones, sugiriendo que el anuncio no se terminó ejecutando.

"Estimamos que las compras fueron de apenas u$s 25 millones ayer, llevando el acumulado desde el 18 de enero a u$s 556mn, un poco más de la mitad del objetivo base", dijeron.

Con una visión similar, desde PPI señalan que, en base a sus estimaciones por los flujos y los montos operados, consideran que estuvo muy por debajo de esos valores.

"Hubo un volumen de u$s 14 millones efectivo vía el operado en cable. Incluso pensando que parte de lo operado en MEP (u$s 33 millones) fue recompra del BCRA, también seguiría muy por debajo. Lamentablemente, si el Gobierno opera en el exterior esa data no podemos trackearla", dijeron desde PPI.

El mensaje de Setti viene luego de que los bonos hayan mostrado una baja de hasta 10% desde sus máximos. Con el rally de ayer tras la publicación en twitter, ahora los bonos caen 6% en promedio desde sus máximos.

Desde Cohen afirmaron que se terminó el rally de los soberanos

"La tesis de inversión en soberanos ya se encontraba frágil y el mal contexto global que produjo una caída de -2,8% en bonos emergentes parece haber empujado el sell-off de bonos argentinos. El programa de recompra de bonos parece estar cerca de su fin. El GD30 (donde se concentraron las intervenciones) tuvo una de las mayores caídas de la última semana (7,1%) y el Gobierno habría completado al menos un 66% del programa", dijeron desde Cohen.

Wall Street en negativo

Las acciones en Wall Street abren en rojo el miércoles. El Dow Jones cae 0,33%, seguido por el S&P500 que pierde 0,79% y el Nasdaq, que retrocede 1,39 por ciento.

En Europa, en cambio, las acciones operan con ganancias de 0,21% promedio, medido por el Stoxx50.

El Ibex35 de España y el DAX30 de Alemania, son las bolsas que más ganan, con rebotes de 0,83% y de 0,65% en el día de hoy.

El mercado sigue operando a la baja luego de que varios miembros de la Fed sugirieran que nuevas subas de tasas serían convenientes para poder hacer bajar la inflación.

El presidente del Banco Federal de Nueva York, John Williams, señaló que los pronósticos de tasas máximas siguen siendo "muy razonables", y agregó que es posible que la política deba ser restrictiva durante algunos años.

La gobernadora de la Fed, Lisa Cook, se hizo eco de sus comentarios y dijo: "aún no hemos terminado".

Los inversores continuaron comprando elevando sus proyecciones de tasas de interés de la Fed, aumentando las chances de que se alcance el 5,5% e incluso, en el peor de los escenarios, una tasa terminal de 6 por ciento.

Esta última casa es casi un punto porcentual por encima del 5,1% que había pronosticado la Fed en diciembre como tasa terminal.

Actualmente, la tasa se ubica en el rango de 4,5% y 4,75% por lo que, de concretarse los objetivos de tasas, restarían varias subas adicionales hasta llegar a la tasa terminal que comienza a ser priceada en el mercado.