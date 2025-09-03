El riesgo país roza los 900 puntos: los bonos que más caen y cómo impacta la venta de dólares del Tesoro

La renta fija local opera con un mayor nivel de volatilidad en la previa electoral. El resultado en la elección de Corrientes, que puede ser un anticipo de lo que viene para los comicios de la Provincia de Buenos Aires, sumado a la novedad que el Tesoro vende dólares para frenar el tipo de cambio, generaron un contexto adverso para la deuda local.

Hoy los bonos operan en su menor nivel desde abril y en el valor más bajo desde que se firmó el acuerdo con el Fonso Monetario Internacional (FMI).

El tesoro vende dólares y volatilidad en bonos

En el día de ayer, los bonos soberanos argentinos sintieron el impacto de la noticia en la que el Tesoro participará el mercado cambiario, haciendo uso de sus dólares para proveer de liquidez y normal funcionamiento del Mercado Libre de Cambios (MLC).

Los bonistas interpretaron a dicha noticia como una mala novedad ya que el Tesoro utilizará dólares que podrían ser usados para pagar los compromisos de deuda, todo ello en un contexto de faltante de divisas y con el mercado internacional de deuda cerrado.

Así, los bonos mostraron caídas del 3% en el día martes.

Estas bajas fueron potenciadas también por un resultado electoral provincial que no gustó al mercado. En Corrientes, durante el último fin de semana, el oficialismo nacional ocupó el cuarto lugar, sin llegar al 10% de los votos totales, algo que generó cierto negativismo entre los inversores de bonos locales.

De esta manera, y tomando en lo que va del año, todos los bonos soberanos en dólares operan con pérdidas.

El Global 2029 y Global 2030 operan con ciadas de 4% cada uno.

En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 retroceden 6,8% y 5,7% respectivamente, mientras que en el extremo más largo de la curva, los títulos a 2041 y 2046 caen 8,9% y 9,8% en lo que va del año.

Federico Filippini, Head de Research de Adcap Grupo Financiero, explicó que el anuncio de la intervención del Tesoro en el MULC tiene dos implicancias.

"Por un lado, una mayor oferta de mercado de cambio tiende a depreciar el dólar spot. El tipo de cambio se muestra estable tras el anuncio de Quirno sobre la intervención en el mercado spot. Por otro lado, la intervención implica que las reservas caen lo cual tiene un impacto negativo en los bonos globales", indicó.

En esa línea, resaltó que los bonos en dólares están operando en los mínimos desde el último acuerdo con el Fondo.

"La caída de los bonos globales eventualmente podría cerrar la oportunidad del gobierno de volver a los mercados internaciones, retroalimentando el impacto en la demanda de pesos y presión sobre el dólar. Dicho esto, el anuncio es una muestra más de la decisión política de sostener el dólar por debajo de los $1400 en las semanas que quedan hasta las elecciones", detalló Filippini.

La clave es también determinar la cantidad de dólares con los que dispone el tesoro para poder intervenir en el mercado cambiario.

Los analistas de Grupo SBS indicaron que la determinación vino tras algunas ruedas de tendencia al alza de la presión compradora en el dolares, algo que veníamos destacando en informes, con el BCRA presuntamente interviniendo en futuros de dólar.

Quirno no especificó hasta cuándo el Tesoro operaría en el MULC, ni con cuantos dolares.

Según indicaron desde Grupo SBS, al 29 de agosto, los depósitos en dolares del Tesoro se ubican en u$s 1685 millones.

"Los Globales no reaccionaron bien a la novedad, cayendo por encima de las mermas del lunes (feriado EEUU) y cediendo 3% promedio", explicaron desde Grupo SBS.

Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, indicó que la medida de la intervención del tesoro en el MLC es visto como transitoria y en medio del escenario electoral.

"Al anuncio lo leemos como un mecanismo meramente transitorio, para transitar el periodo previo a las elecciones a efectos de contener la volatilidad cambiaria frente a posibles baches de liquidez. El impacto sobre los bonos soberanos en dólares debería ser acotado en tanto la intervención sea transitoria y por montos acotados", indicó Ritondale.

Los bonos que más caen desde sus máximos

Los bonos supieron tocar un máximo a comienzo de este año, en enero, y desde entonces, la deuda apuntó fuertemente a la baja.

El tramo corto se mantuvo con cierta firmeza, incluso alcanzando máximos adicionales en junio.

Sin embargo, el tramo medio y largo retrocedió con fuerza y acumula pérdidas abultadas desde los máximos alcanzados este año.

Desde los picos de enero, el tramo corto de la curva cae entre 3% y 4%. En cambio, en el tramo medio las perdidas alcanzan el 10,5% en el Global 2035 y de 9,3% en el Global 2038.

A su vez, los bonos más largos exhiben descensos aún más abultados, con un retroceso del 12% en el Global 2041 y de 13% en el Global 2046.

Con la baja de ayer, la curva volvió a desplazarse al alza, haciendo que el riesgo país suba a niveles cercanos a los 900 puntos.

Los bonos cortos de ley local operan con tasas por encima del 16%, cayendo a niveles de 15% a 13% en los tramos medios y largos. Por su parte, los Globales rinden 14% en el tramo corto, cayendo a niveles de 12% a 13% en los tramos medios y largos.

Esto hace que la curva se muestre invertida, lo cual explica que el mercado desconfía de la capacidad de pago del Gobierno de los próximos vencimientos de deuda.

Los analistas de Facimex Valores consideraron que, intervenir dentro de la banda es una estrategia razonable, incluso al costo de un riesgo país transitoriamente más alto.

"Intentar estabilizar a muy corto plazo con la tasa de interés es demasiado costoso ante eventos potencialmente binarios como una elección y las tasas de interés reales ya son muy elevadas, por lo que seguir endureciendo la política monetaria hubiera profundizado el golpe a la curva pesos sin lograr demasiado. El costo será un mayor riesgo país al caer los depósitos del Tesoro en dólares, reduciendo los recursos para el servicio de enero", anticiparon.

Mirando el resultado electoral

La actual situación de venta de dólares por parte del tesoro pone todavía más sobre la mesa la importancia de que el Gobierno tenga un buen resultado en las elecciones de Provincia de Buenos Aires (PBA) el próximo fin de semana, y luego en octubre.

Mientras, los analistas esperan con cautela y esperando mayor volatilidad en la renta fija en dólares.

Los analistas de la consultora Outlier consideran que el anuncio de intervención no es una buena señal para los bonos en dólares, ya que el Tesoro tiene menos de u$s 1700 millones depositados el BCRA

"Llegados a este punto de análisis, creemos que lo queda en evidencia es el nivel de necesidad y fragilidad que está medida y esas especulaciones explicitan respecto de la capacidad de sostenimiento del equilibrio cambiario actual de forma indefinida. Si los depósitos del Tesoro empiezan a caer y el BCRA sigue sin acumular reservas durante las próximas semanas, que es lo más probable, volverá el ruido sobre cómo se encararán los pagos de deuda de enero de 2026 (u$s 4300 millones)", alertaron.

Además, habrá que contemplar el compromiso con el FMI en torno a u$s 800 millones de intereses y otros cargos en noviembre.

A su vez, también se deberá incluir que el BCRA también tiene el primer pago del BOPREAL serie 3, por cerca de u$s 1000 millones.

"Todo indica que la dinámica del EMBI, que ayer probablemente volvió a la zona de los 850 pbs, en la previa de octubre será más adversa de lo que podría preverse. Y nuevamente, todos los caminos conducen a la elección en PBA de este fin de semana como el evento pre-elecciones de octubre que podría descomprimir la situación. Es decir, si hay un mejor resultado del previsto hasta ahora. Un pleno de la política económica a una elección legislativa local en territorio adverso", comentaron desde Outlier.

Los analistas de Delphos Invetsments resaltaron que las turbulencias financieras actuales le demandan al gobierno un "buen" resultado el próximo domingo.

"Desde el oficialismo nacional minimizan la elección de septiembre y hacen foco en octubre. Pero la primera parada es un condicionante para lo que vendrá. Un resultado "bueno" efectivamente permitiría hacerle ver a los actores económicos la potencia electoral del oficialismo a nivel nacional de cara a las elecciones de octubre. De otra manera, octubre queda muy lejos y el equipo económico tendrá que seguir sacando conejos de la galera para llegar con cierta estabilidad en un contexto de ´bombardeo incesante´", dijeron.

Para los analistas de Delphos, un buen resultado para el Gobierno es lo que se denomina un "empate técnico", es decir, ganar o perder por 3 puntos.

"Previo a los audios pensábamos que LLA podría incluso llegar a ganar en el territorio bonaerense. La caída de 6 puntos en la imagen positiva de Milei nos hace pensar que podría estar perdiendo por esa diferencia. Hasta 5pp podría llegar a ser "tolerable" dadas las características del electorado bonaerense. Pero también haremos foco en la cantidad de votos, buscando detectar el poder de tracción del peronismo", detallaron.

Rebote de la deuda

Hoy los bonos muestran subas de entre 0,7% y hasta 1,6%, recuperando parcialmente las bajas evidenciadas en el día de ayer.

En el acumulado del último mes, los bonos muestran descensos de entre 3% a 6%, mientras que en la última semana caen entre 14% y 2,2%.

Los analistas de Max Capital agregaron que "las autoridades parecen esperar que la elección en PBA sea lo suficientemente reñida como para disipar temores, atenuando o eliminando la necesidad de intervenir, algo que en nuestra visión requeriría que el Gobierno pierda por no más de 3 a 4 puntos, o incluso gane, algo posible de acuerdo con las encuestas".

Además, contextualizaron a la medida del tesoro al escenario electoral.

"El Gobierno parece concentrado en contener al tipo de cambio de cara a las elecciones provinciales en Buenos Aires el próximo domingo y las legislativas en dos meses. Hasta ahora, todas las medidas económicas se habían alineado con esta estrategia, pero sin ventas formales de dólares del Tesoro. Aunque el BCRA continúa evitando la intervención directa y no ha vendido reservas, las ventas del Tesoro reducen las reservas internacionales netas (RIN) bajo la definición del FMI", indicaron.

Finalmente, resaltaron que, hacia adelante, existe cierta preocupación sobre la volatilidad financiera actual y el eventual traslado a precios.

"Aunque los funcionarios insisten en que ya no hay más pass-through -algo que hasta ahora se vio muy limitado en el dato de julio y las estimaciones privadas de alta frecuencia que apuntan a un resultado similar en agosto-, existe una preocupación evidente de que un shock cambiario pueda poner en riesgo el principal logro de la administración, la desinflación, que sigue siendo su mensaje económico central en la campaña", dijeron.