El riesgo país no afloja y el mercado espera dos datos para bajar el costo financiero

El riesgo país no afloja. La sobretasa en la que en teoría se endeudaría la Argentina en el exterior, por encima de la de Estados Unidos, desde hace varios meses no logra caer por debajo de los 600 puntos. En los últimos días, ha estado rondando la zona de los 700 puntos, a pesar de que el optimismo de los inversores se mantiene vigente.

¿Qué reclama el mercado para una baja de la tasa de riesgo? Básicamente, que el Banco Central vuelva a comprar dólares en la plaza cambiaria para reforzar las reservas. Si se observa la evolución de los últimos años, hay una clara correlación entre el riesgo país y las compras de reservas, de acuerdo con Pablo Repetto, líder de research de Aurum.

"Otros drivers, como equilibrio fiscal y la desinflación, ya están priceados en los títulos de deuda en dólares. Lo que el mercado ve ahora es que no hay compras de divisas y las reservas son pocas. Hay un grado de incertidumbre que no está siendo removido porque la política cambiaria del Gobierno no es lo que se esperaba cuando se firmó el acuerdo con el Fondo", advierte.

Repetto sostiene que volver a comprar dólares dependerá de lo que el Gobierno privilegie: si sigue subordinando todo a que la inflación baje, el BCRA no comprará y el riesgo país seguirá impidiendo la colocación de deuda en dólares, aunque "tampoco parece que serviría colocar más deuda para reforzar las reservas porque suman más acreedores al club".

Para el analista Diego Martínez Burzaco, los inversores, sobre todo los de afuera, están preocupados principalmente por dos cosas: el no crecimiento de las reservas, algo que probablemente hoy no es prioridad para el Gobierno, que estaría más interesado en bajar la inflación; las elecciones legislativas de este año, que por sucesos anteriores generan cautela.

Dos catalizadores para una compresión



Segundo Derdoy, de Inviu, señala dos catalizadores que podrían comprimir al riesgo país a la zona de 500 puntos básicos: en el corto plazo, un triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, lo que haría repuntar el precio de los bonos en dólares; a mediano plazo, una recalificación de la Argentina como mercado emergente, lo que atraería flujos adicionales hacia la deuda soberana.

"El mercado parece pedir que el Gobierno aproveche las oportunidades para sumar dólares. Casi todos los casilleros están tildados (equilibrio fiscal, desinflación, flexibilización cambiaria, imagen positiva del Gobierno), pero la acumulación de reservas es clave para la deuda hard dollar", afirma Mauro Falcone, analista de estrategia de GMA Capital.

Falcone sostiene que los inversores quieren ver que los dólares abundan, lo que demostraría que el Tesoro tiene fondos para pagar sus obligaciones en moneda extranjera. Además, para que la autoridad monetaria tenga la capacidad suficiente para defender determinado nivel de tipo de cambio en un escenario con menores restricciones en el acceso al mercado cambiario.

"El frente político también juega en un año electoral. A los ojos del mercado, Milei se mantiene como el garante del orden macroeconómico. Encuestas, alianzas y elecciones provinciales se empiezan a mirar con lupa. La media sanción del proyecto de jubilaciones recuerda que el equilibrio fiscal no debe simplemente darse por sentado. Son eventos que agregan presión", advierte.

El economista Adrián Moreno afirma que el Gobierno deberá mantener la expectativa de que conseguirá dólares de alguna manera. La confirmación de voluntad de pago a los bonistas, sostiene, debería repercutir en el tiempo en una baja de la tasa de riesgo a la zona de los 500 puntos básicos, proceso que se aceleraría con una eventual recategorización a mercado emergente.