El Brent subía este martes u$s 1,39 (1,43%), hasta alcanzar los u$s 98,39 el barril, hacia las 09:56 GMT. Por su partes, el West Texas Intermediate (WTI) ganaba u$s 2,25 dólares (2,46%) y llegaba a los u$s 93,73.

Horas antes, el Brent había llegado a u$s 99,46 dólares, su nivel más alto desde el 24 de julio, mientras que el WTI tocó u$s 94,73 dólares, su máximo desde el 8 de junio.

Riesgo geopolítico y desabastecimiento

Según Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, el repunte combina un problema real de abastecimiento con el temor a una escalada bélica. “La evolución de los precios refleja tanto una auténtica escasez física —el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz sigue estando muy por debajo de lo normal— como una clara prima de riesgo geopolítico. En estos momentos, la prima de riesgo está desempeñando un papel fundamental”, afirmó.

Los consumidores en Estados Unidos enfrentaron precios récord de nafta durante el fin de semana largo del Día del Trabajo, en medio de ataques continuos a infraestructuras de refino y nuevas amenazas que limitaron la oferta global. Los precios del diésel también marcaron máximos históricos la semana pasada.

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Este martes, las operaciones en varias plantas energéticas de Arabia Saudita, principal exportador mundial de petróleo, se paralizaron tras los ataques de los hutíes yemeníes, alineados con Irán. Esto provocó 73 heridos y fue calificado por las autoridades sauditas como una “peligrosa escalada”.

Irán amenaza con una “guerra económica”

En paralelo, Irán advirtió a Estados Unidos con una “guerra económica” y aseguró haber disparado un misil avanzado contra buques de guerra norteamericanos. El anuncio profundiza los riesgos de un conflicto mayor, apenas días después de un nuevo intercambio de ataques entre ambos países.

El sábado, fuerzas estadounidenses habían atacado tres petroleros iraníes —uno de ellos cerca de la isla de Jarg, el principal centro de exportación petrolera de Irán—, según confirmó el Mando Central de Estados Unidos. Esa acción respondió a ataques previos de la Guardia Revolucionaria iraní contra buques de guerra estadounidenses en la región.

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz también se redujo a comienzos de esta semana, luego de que Irán amenazara con represalias ante cualquier nuevo ataque de Washington.

Goldman Sachs eleva sus proyecciones

Goldman Sachs subió en u$s 5 sus previsiones de precios para el Brent y el WTI: a u$s 85 y u$s 80, respectivamente, para diciembre de 2026, y a u$s 80 y u$s 75 dólares para 2027.

El banco justificó el ajuste en que las interrupciones del transporte marítimo en Oriente Medio se extenderán hasta 2027.

Con información de Reuters.