El multimillonario "canuto" que se guardó Warren Buffett: de cuánto es y para que lo quiere usar

El histórico y exitoso multimillonario de Wall Street, Warren Buffett, tomó una extraña decisión con su fondo de inversión y guardó una extraordinaria suma en efectivo a pesar de la inflación que sufren los Estados Unidos y de los nulos rendimientos que le generarán en el corto plazo.

Berkshire Hathaway es el famoso fondo que fundó Buffett junto con Charlie Munger en donde se acumuló esta cifra sin colocar además de miles de inversiones en las principales empresas del mundo que le generan dividendos todos los años a los dos multimillonarios y a todos los asociados.

Los inversores buscan dónde ubicar los fondos de sus compañías ante una caída durante 2022 de la bolsa además de las subas en las tasas de interés de la Reserva Federal (FED) que provocaron una profundización en la baja de precios y una mayor compra de bonos estadounidenses ante la seguridad que estos brindan.

Esta semana, el organismo que conduce Jerome Powell volvió a subir la tasa en 0,25 puntos para intentar continuar con la baja de la inflación en el país norteamericano. Esta política dura de la FED a pesar de las críticas anticipa una recesión a nivel global para este año.

El "canuto" de Buffett: cuántos millones se guardó

Berkshire Hathaway tiene en sus arcas en efectivo la enorme suma de u$s 88.000 millones que, según Charlie Munger no es que estén "esperando mejores oportunidades, sino que no hay nada que pueda comprar " según William Dahl en Yahoo Finance.

Por ley, las principales instituciones financieras y los inversionistas multimillonarios no pueden comprar más del 5% de una empresa sin realizar la presentación 13-D: este trámite los pone como como beneficiarios reales ante la Comisión de Bolsa y Valores, algo que no quieren que suceda.

Según aseguraron desde el fondo, el costo/beneficio de atravesar estas regulaciones no les representaría un diferencial a causa de las bajas ganancias que tendrían en comparación con las altas cifras que consiguen año a año de las grandes empresas mundiales.

Este "canuto" multimillonario debajo del colchón de Warren Buffett elude a las empresas emergentes, pero estas son el principal insumo de inversión de los pequeños colocadores ya que apuntan a multiplicar el dinero que ponen en juego. Esta modalidad en los últimos años tuvo una fuerte expansión con la facilidad que promovió la tecnología y las aplicaciones.