El Merval arriba de u$s 2000: la puja entre optimismo local y mal clima externo

El optimismo inversor se mantiene firme y se refleja, entre otras cosas, en el movimiento de las acciones locales. Los repuntes de los activos, que intentan resistir al mal clima externo, llevan al S&P Merval a superar nuevamente la línea de los u$s 2000 y en la City no descartan que se mantengan alcistas gracias al mejor contexto local y fundamentos propios de las compañías.

Tras el avance de 1% que registra este jueves, el índice de acciones locales supera los u$s 2000 y se acerca un poco más al récord de u$s 2400 que alcanzó en enero. Desde el piso de u$s 1450 que tocó el mes pasado, acumula un repunte de 40%, impulsado por la celebración tras el nuevo acuerdo con el FMI y la eliminación parcial del cepo cambiario.

"Para llegar al máximo histórico que tocó en enero, el S&P Merval debería trepar 20%, algo que parece posible debido a los mejores drivers del contexto local, principalmente luego de la liberación de parte de los controles cambiarios y un oficialismo que se va consolidando de cara a las elecciones legislativas de octubre", estima Portfolio Personal Inversiones.

Ahora, de acuerdo con el bróker de bolsa, los desafíos se encuentran principalmente en el contexto internacional. Advierte que la mayor volatilidad de Wall Street, sumado a la persistencia de las altas tasas de interés de la Fed y los temores respecto a una recesión económica "pueden terminar golpeando a la renta variable a nivel global, incluyendo al Merval".

Ezequiel Fernández, director de research corporativo en Balanz, agrega que a pesar del rebote y subas sostenidas de las acciones locales durante los últimos tres años, el Merval se mantiene con ratios de valuación relativamente bajos si se tienen en cuenta los precios de la región y muy alineado a lo que sucede con la deuda soberana en moneda extranjera.

"Mientras la macro continúe avanzando por la buena senda y el Gobierno y sus aliados hagan un buen papel en las elecciones legislativas de octubre, el índice líder podría volver a tocar los u$s 2400. Además, los pronósticos para los resultados corporativos de este año ayudan a que ese escenario pueda materializarse", sostiene Fernández.

Pedro Moreyra, director de Guardian Capital, destaca la baja del riesgo país y el buen desempeño del sector energético, lo que contribuye a la mejora de las acciones. Además, Fitch Ratings no sólo mejoró la calificación de la deuda soberana, sino también la de bancos como Santander, BBVA, Macro y Supervielle, argumentando una macro más estable y posible recuperación externo del crédito en 2025.

"El 60% del índice está compuesto por empresas energéticas, clave para acumular reservas y diversificar exportaciones. YPF y Pampa presentaron buenos resultados y fuertes planes de inversión. Hacia adelante, se destacan empresas con ADR, por su liquidez afuera. La renta variable muestra mejores fundamentos, aunque el desafío está en la estabilidad y previsibilidad", afirma.