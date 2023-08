El mercado ve una sobrerreacción en caída de bonos y señala oportunidades en los Globales

La renta fija argentina experimentó fuertes caídas en las últimas horas a causa de la sorpresa electoral que representó la buena performance de Milei en las PASO, asi como también la mala elección de Juntos Por el Cambio.

Los analistas ven una sobrerreacción en la deuda, aunque ven a la caída actual como una oportunidad de compra.

Esto es asi ya que se especula con que en el mediano y largo plazo los candidatos apuntarán a aplicar reformas estructurales, siendo esto una factor positivo para la deuda.

Los bonos en dólares siguen cayendo y se desploman más del 10% desde las PASOAdiós al "crawling peg", bienvenidas las liquidaciones

Sorpresa electoral y reacción bajista

El resultado de las elecciones del domingo pasado fue sin dudas una sorpresa para el mercado en varios aspectos.



Por un lado, el mercado esperaba un resultado mucho mejor de Juntos Por el Cambio (JXC).

Antes del domingo el mercado esperaba que la oposición obtenga un resultado mucho mayor al que finalmente fue.

La mayoría de las encuestas daban a JXC en niveles más cercanos al 36%, aunque finalmente terminó obteniendo 28%, apenas un punto por encima del oficialismo.

De hecho, el mercado especulaba con que era posible una victoria de JXC en primera vuelta si es que se obtenía un buen resultado en CABA y en PBA, basándose en las encuestas y en el resultado de las elecciones provinciales.

La segunda sorpresa fue la irrupción de Milei, ya que las encuestas lo ubicaban cómodo en tercer lugar, debajo del 20%. Finalmente quedo primero, alcanzando más del 30% de los votos.

Este resultado electoral inesperado provocó un selloff de los bonos en el día de ayer, con una apertura de -11% el lunes.

Si bien se recuperaron durante la jornada de ayer, cerrando con bajas de hasta -8%, el martes volvieron a abrir en rojo, acercándose a los mínimos de ayer.

Martin Polo, estratega de Cohen afirmó que de manera contraria a lo que indicaban las encuestas, se esperaba un triunfo categórico de JxC, basándonos en los resultados de las y elecciones provinciales.

Además, remarcó que el resultado de las PASO trajo dos sorpresas y una confirmación

"Delineó un escenario de tres tercios, con Milei como el candidato más votado y con una participación electoral excepcionalmente baja, en línea con la tendencia de las últimas elecciones", remarcó.

Hacia adelante, Polo anticipa una mayor volatilidad en los activos locales.

"Consideramos que este resultado introduce una mayor incertidumbre y volatilidad, lo cual es una noticia desfavorable -al menos a corto plazo- para un mercado que se mostraba prudentemente optimista", determinó.

Trade electoral: ¿Oportunidad?

Con la caída actual, los bonos argentinos regresan a niveles de junio pasado.

Por lo tanto, en el acumulado del año, la deuda aun muestra ganancias de entre 5% y hasta 16%.

Sin embargo, desde el pico de la semana pasada hasta los valores actuales, los distintos tramos de la curva argentina operan con pérdidas de entre 10% y 11%.

Esta caída es visto por el mercado como una oportunidad, aunque con cautela de muy corto plazo.

Los analistas de MegaQM, detallaron que la caída en el precio de los bonos en dólares los llevó al valor de 5 y 6 semanas atrás.

En ese sentido, consideran que aun a pesar de la baja actual, el recorte que están experimentando la renta fija local podría ser visto como una oportunidad, aunque asumiendo volatilidad de corto plazo.

"Desde una perspectiva de mediano plazo, el valor en estos títulos sigue estando por debajo de las valuaciones que se obtienen al analizar diferentes escenarios de stress, por tal motivo pueden darse oportunidades de ingresar a valores que sean atractivos, siempre que se parta de dólares y se puedan esperar. Pero esto no quita que, en el corto plazo, en escenarios de alta volatilidad, puedan darse precios menores a los de hoy", dijeron.

El mercado considera que existe una sobre reacción a la fuerte caída de los bonos y que el panorama electoral quedó definido con propuestas que van a buscar corregir los desequilibrios económicos que enfrenta la Argentina.

Por esta razón, el mercado sigue viendo oportunidades en los bonos, a pesar de la caída actual.

Los analistas de Facimex Valores detallaron que el mercado sobre reaccionó porque es enemigo de la incertidumbre.

"Las elecciones configuraron un escenario muy abierto donde cualquiera de los 3 principales espacios políticos podría llegar a un ballotage. Ni siquiera se puede descartar que alguno de estos espacios pueda incluso ganar en primera vuelta, especialmente teniendo en cuenta que las próximas semanas estarán marcadas por eventos que podrían modificar sustancialmente la intención de voto", afirmaron.

Desde Facimex Valores entienden que el escenario quedó definido entre 3 candidatos que, con sus diferentes estrategias y velocidades, prometen atacar los desequilibrios macroeconómicos.

Por esta razón, desde la compañía entienden que podría haber oportunidades en los bonos argentinos.

"Aunque al mercado no le gusta la incertidumbre y el camino a octubre será volátil, el escenario de fondo para la renta fija en dólares se mantiene muy positivo con retornos asimétricos al alza. Por citar un caso, el GD30 opera en u$s 33 clean (precios Euroclear) con una TEA cercana al 40%. Mientras la paridad está muy cerca de los recuperos en reestructuraciones emergentes, una compresión de rendimientos a la zona de 25% implicaría llevarlo a u$s 46,2 clean", remarcaron

Con una visión similar, Maximiliano Bagilet, team leader de TSA Bursátil, remarcó que la caída en los bonos es una sobre reacción del mercado, aunque ve oportunidades de fondo a causa de un potencial cambio estructural.

"El resultado electoral fue un shock para el mercado. Sin embargo, creo que se va a disipar completamente porque más allá de que el mercado bajó por la potencial poca gobernabilidad que pueda llegar a tener Milei, de fondo creo que el cambio es rotundo", afirmó Bagilet.

De esta manera, el especialista de TSA Bursátil sigue viendo valor a mediano plazo en los bonos, aunque con cautela de corto.

"De muy corto plazo, para la deuda creo que es conveniente esperar un poco antes de tomar posición, aguardando a que haya una profundidad más en la toma de ganancias. Para los bonos de ley extranjera, estos podrían buscar paridades más cercanas al 30% o debajo de ello. Para lo que es ley local, en paridades más cercanas a 25%, allí podría ser nuevamente una oportunidad de compra", sostuvo.