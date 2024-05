A la espera de datos clave, los mercados todavía festejan la decisión de la Fed

Los mercados siguen volátiles y atentos a los próximos datos macro que se darán a conocer el viernes: será un día importante, con la publicación de la evolución del empleo en los EEUU.



Aunque la Fed dejó sin cambios la tasa de interés y la mantuvo en el rango de 5,25% y 5,5%, el mercado festejó la laxitud de la Fed en relación a la reducción de la hoja de balance del banco central de EE.UU. así como el tono laxo de Jerome Powell.

Apertura alcista

Los principales índices accionarios en Wall Street abrieron al alza el jueves, luego de una sesión de elevada volatilidad el miércoles y en la que la decisión de tasas y el discurso de Powell fueron protagonistas.

El Dow Jones sube 0,41% el jueves, mientras que el S&P500 gana 0,64% y el Nasdaq rebota 0,83 por ciento.

Celebrando el tono laxo

La decisión de la Fed de mantener la tasa de interés en el rango 5,25%-5,50% fue unánime y fue bastante fácil para los miembros de la Fed ya que considera que la inflación continúa demasiado elevada como para comenzar a bajar las tasas.



Los consumidores todavía están gastando fuertemente y la economía agregó más de 800.000 empleos en los primeros tres meses del año.

Esta fue la sexta reunión consecutiva en la que la Reserva Federal deja las tasas sin cambios.

La tasa ha estado en el actual nivel desde julio de 2023, luego del proceso de suba de tasas más agresivo desde los años 80, con la idea de bajar la inflación más alta en 40 años.

En el informe de la Fed se señalaba que ha habido una falta de avances en materia inflacionaria recientemente, ya que la misma ha dejado de caer.

Por lo tanto, la Reserva Federal argumentó que la postura actual de política monetaria está "en un buen lugar", pero los funcionarios están preocupados por la reciente falta de progreso en materia de inflación.

Si bien es poco probable ver suba de tasas, la Reserva Federal está dispuesta a dejar los tipos de interés en los niveles actuales hasta que se logre ese progreso o hasta que el mercado laboral se debilite claramente.



Los inversores vieron con buenos ojos el hecho de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, haya reafirmado en la conferencia de prensa que la Reserva Federal mantiene estable su política y que las subidas en las tasas de interés siguen siendo "improbables" a pesar de la falta de avances en materia de inflación

Ante estos comentarios, los mercados reaccionaron al alza, aunque los avances no se sostuvieron y las acciones retrocedieron, mostrando un escenario de mayor volatilidad.

Mayor laxitud monetaria

El aspecto más interesante del resultado del FOMC estuvo dirigido especialmente al ritmo de reducción de la hoja de balance de la Fed

Actualmente, la Fed vende o deja vencer un total de u$s 60.000 millones en bonos del tesoro de EEUU.

A partir de ahora, pasará a vender o dejar vencer u$s 25.000 millones mensuales, lo cual sugiere una postura más laxa respecto del pasado.

El desarme de la hoja de balance de la Fed comenzó en Junio de 2022 y dio como resultado una disminución de u$s 1,5 billones desde su máximo a mediados de 2022, desde u$s 9,1 billones a u$s 7,4 billones actualmente.

"Vemos al nuevo QT como dovish en cierto sentido, y en conferencia de prensa, el Presidente de la Fed Jerome Powell tuvo también un tono que interpretamos de ese modo. Powell dio a entender que no habría más subas de tasas en este ciclo, en un contexto en que parte del mercado especulaba con ese movimiento, y dijo que si las condiciones no justifican recortes de tasas, la decisión sería la de mantener el nivel actual", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

De acuerdo con UBS el mercado esperaba una menor baja en el ritmo de reducción, a unos US$ 30 mil millones, y ve la baja como una sorpresa dovish (blanda).

Los analistas de Delphos Investment afirmaron que dicha medida puede ser considerada como blanda, aunque no lo ven como una sorpresa.

"Creemos que la medida se relaciona con el objetivo de mantener los mercados de dinero y bancarios en buen funcionamiento y sin sobresaltos. Y creemos probable que ayude a la liquidez de los mercados de capitales, lo que suele ser positivo para los activos financieros", comentaron.

Ahora las miradas de los inversores estarán puesta en los datos de empleo que se conocerán el viernes.

Esperando la primera baja

Luego de los comentarios de Powell y un menor ritmo en la reducción de la hoja de balance, se notó un sesgo más laxo en la Fed, por lo que el mercado volvió a ponderar las chances de ver baja de tasas en 2024.

Actualmente, los mercados valoran pocas posibilidades de que se tomen medidas en la reunión del FOMC del 12 de junio.

Las mayores expectativas de bajas de tasas se encuentran entre septiembre y noviembre, por lo que el mercado espera que veamos entre una o hasta dos bajas de tasas en todo el año.

Kathy Jones, Chief Fixed Income Strategist de Charles Schwab señaló que tanto el informe de la Fed como los comentarios de Powell le dieron la sensación al mercado de que el futuro de la política monetaria seguirá en línea con lo esperado previamente, es decir, tres recortes de tasas para 2024.

"La declaración de la Reserva Federal reconoce que la inflación se ha estancado en los últimos meses, pero no indica un cambio de política. Powell termina la conferencia de prensa con las expectativas políticas intactas. Los mercados se sienten aliviados", comentó Jones.

Sin embargo, hay algunos participantes del mercado que siguen valorando las chances de tras bajas de tasas.

Desde el banco de inversión ING señalaron que espera que el primer paso se produzca en la reunión del FOMC de septiembre, con dos recortes más en noviembre y diciembre frente a la previsión de consenso de 50 puntos básicos de recortes este año.