El Lobo de Wall Street llega a Punta del Este: cuánto cuesta y cómo será la exclusiva conferencia

El verdadero Lobo de Wall Street llega a Punta del Este. Jordan Belfort, el hombre detrás de la película que mostró otra faceta de los mercados financieros y revolucionó la manera en la que se los percibe, dará este sábado 29 de enero una conferencia en el exclusivo balneario uruguayo .

Belfort ya no es el inescrupuloso trader que interpretó Leonardo Di Caprio. Tras salir de la cárcel en abril de 2006 -y luego de cumplir solo 22 meses de la condena de cuatro años que recibió por estafa y blanqueo de capitales-, debió rehacer su vida.

El hombre que a sus 26 años vivía como multimillonario mientras acumulaba denuncias por estafa por unos u$s 200 millones, hoy da conferencias por todo el mundo . Además, es autor de dos bestsellers , "The Wolf of Wall Street" y "Catching the Wolf of Wall Street & Way of the Wolf", que se han publicado en más de 40 países y se han traducido a 18 idiomas.

En qué consisten, de qué temas habla o a qué público están dirigidas son solo algunas de las preguntas que surgen en torno a sus conferencias. Y dado que una de las próximas paradas en su itinerario es Punta del Este, El Cronista se comunicó con los organizadores del evento que se desarrollará el próximo sábado para dar respuesta a estos interrogantes .

Leonardo Di Caprio, en la piel de Jordan Belfort.

Allan Rubini y Maira Orrego, de ellos se trata, son pareja y están al frente de Efecto Emprende, una firma uruguaya que nació en 2017 dedicada a la organización de eventos.

"Nos dedicamos a organizar eventos que puedan aportarte un altísimo valor para potenciar tu crecimiento en diferentes áreas. En nuestros talleres, seminarios y conferencias manejamos tópicos como ventas, liderazgo, desarrollo personal, educación financiera y mentalidad de éxito", se definen desde la compañía.

PRECIOS

En Efecto Emprende promocionan al evento como "una conferencia nunca antes vista en Uruguay". Se realizará en el Centro de Convenciones de Punta del Este , y los costos de las entradas oscilan entre 119 y 589 dólares.

Sin embargo, el evento también ofrece una experiencia VIP que incluye una cena con el "Lobo de Wall Street" la noche anterior. Pero el costo, en ese caso, ya asciende a u$s 2890.

Para quienes quieran solo asistir a la conferencia, que se realizará en horas de la tarde con un pequeño coffee break en el medio, habrá tres tipos de entradas. Las generales, que tienen un valor de u$s 119 y están casi agotadas, las de categoría "oro", que valen u$s 145, y las Premium, cuyo valor asciende a u$s 195. La diferencia entre ellas es la ubicación y la cercanía respecto del escenario.

Pero el evento ofrece también la posibilidad de adquirir la "experiencia masterwolf". Además de la conferencia, los participantes que suscriban a esta categoría participarán de talleres por la mañana y podrán disfrutar de una jornada completa que comenzará a las 9.30 horas y finalizará pasadas las 19.30 horas, luego de la conferencia. En el medio, habrá espacio para almorzar, para degustar un cóctel en el que podrán hacer networking y más. El valor de esa experiencia asciende a u$s 589.

Todas las entradas podrán adquirirse directamente en el sitio web oficial www.loboenuruguay.com. Habrá diversos métodos de pago e incluso se podrá abonar en 12 cuotas a través de Mercado Pago.

Jordan Belfort con su esposa, la argentina Cristina Invernizzi.

El evento

Allan Rubini y Maira Orrego confían en colmar la capacidad del Centro de Convenciones de Punta del Este, que tiene capacidad para 1860 personas . Hasta el momento ya hay más de 500 entradas vendidas y se esperan muchos argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos.

"Es un evento de mucho aprendizaje, que cuenta con una dinámica variada. Hay capacitaciones privadas, dirigidas a líderes, emprendedores y gente de negocios. Está principalmente enfocado en managment, pero también enseña su sistema de ventas de línea recta, comparte las herramientas y técnicas y hasta los procesos que se usaban en Stratton Oakmont", relata Rubini.

"Lo recomiendo, es una experiencia transformadora. A mí me ayudó a replantearme mis metas, mi visión sobre los negocios. Amplía manera de pensar, salís con ganas de comerte el mundo", complementa Orrego.