Qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, según el Gurú del Blue: "Señales amarillas..."

El analista financiero Salvador Di Stefano analizó el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, el escenario actual y pronosticó qué va a pasar con el dólar este año.

El especialista, también conocido como el "Gurú del Blue", explicó que el plan económico es el mismo desde el inicio de la gestión y que debe sostenerse el "plan motosierra" para poder bajar impuestos, entre otros puntos.

Descartó que las bajas reservas del Banco Central (BCRA) fuesen motivo de preocupación, pero marcó dos "señales amarillas" a las que debería prestar atención.

El pronóstico del Gurú del Blue para el dólar

"Creo que la gente se hace problema por cosas que no son un problema, como por ejemplo hablar de por qué no sumamos reservas ", estimó Di Stefano en diálogo con Ahora Play.

El analista se refirió al panorama económico actual y consideró que se cuestionan las reservas del Central, pero sin considerar el escenario completo. "No veo ningún título que diga que la Argentina lleva pagado más de u$s 12.000 millones en billetes de deuda. Si no se hubieran pagado, por ejemplo, estarían en las reservas", expresó.

En ese sentido, aseguró que no se trata de un tema preocupante. "Si se consigue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), levantar el cepo, y volver a los mercados voluntarios de crédito, puede subir rápidamente el stock de reservas", agregó.

En esa línea, se refirió a la situación del campo y los productores que deciden especular con los stocks de soja. "Hay una narrativa muy negativa respecto del plan económico, una mala onda marca planeta, en donde hay un montón de gente pronosticando el apocalipsis y muchas veces se dejan guiar por esas cosas", expresó. "Yo de guardar, hubiese guardado maíz y no soja, que viene bajando. No ven incentivo para vender porque no tienen claro el plan económico", insistió.

Por eso, opinó que el plan económico continuará en la misma dirección. "Va a seguir con una inflación en descenso, vamos a seguir con un tipo de cambio estable", aseguró Di Stefano. "Y el que no rote los stocks va a estar en problemas . Hoy el plan económico está generando mayores ventas", remarcó, especialmente para los empresarios y comerciantes.

"Un escenario de alta informalidad"

Al analizar los índices de la producción y de ventas, el Gurú del Blue también puntualizó algunas "señales amarillas" de alerta. "Estamos en un escenario de alta informalidad, que está ganando terreno a pasos agigantados", advirtió.

"Porque se cayó la rentabilidad, hoy no tenés un crédito a una tasa adecuada. No puede ser que un crédito en pesos esté al 50%, 60% cuando tenemos una inflación esperada a 12 meses del 20%", se explayó.

En ese sentido, opinó que el Gobierno debe continuar por la senda del plan motosierra. "El viernes se hizo una reforma, para dar créditos en dólares a la gente, que son más baratos que en pesos. Eso te va a terminar generando créditos en 10%, 12%, como estaban en la convertibilidad", dijo.

"El Gobierno tiene que seguir con el plan motosierra, porque para bajar impuestos, la única forma es que te baje el gasto. Y la manera de generar más reservas en el BCRA es con privatizaciones. Pero no para financiar el desequilibrio fiscal, sino para capitalizar al Central que lo dejaron fundido", consideró.