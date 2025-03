El Gurú del blue anticipó qué va a pasar con el dólar durante el resto del año: "Difícilmente..."

El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del blue, pronosticó un dólar "tranquilo" para todo el año y explicó cuáles son las mejores oportunidades de inversión en este contexto.

"Argentina tiene un plan económico que tiene como pilares el superávit fiscal, bajo nivel de pesos en la economía y tasas de interés positivas. Esto dio como resultado una inflación a la baja, un peso que se ha revaluado y, en los primeros 15 meses del gobierno, a pesar de tener reservas negativas, el dólar billete solo aumentó el 20%, mientras que la inflación subió el 180%. Las viudas del dólar blue están muy acongojadas", dijo en su último informe.

Di Stefano explicó que "sin pesos suficientes en la economía, difícilmente suban los dólares alternativos" .

El Gurú del Blue pronosticó qué va a pasar con el dólar: "Tranquilo..."

"Nada hace presumir un salto cambiario en Argentina, hay escasos pesos en la economía, las reservas son negativas, pero el superávit fiscal del sector público y una corriente de inversiones importante hace que el dólar permanezca muy tranquilo", aseguró el especialista.

Di Stefano señaló que para 2027 el mercado espera que las exportaciones de energía y minería superen a las exportaciones del agro, "con lo cual la Argentina tendrá una posición en dólares mucho más sólida en el Banco Central (BCRA)".

El Gurú del Blue definió qué va a pasar con el dólar durante todo el año: "Tranquilo..."

En este escenario, y con el riesgo país en la zona de los 770 puntos, el titular de la consultora SDS advirtió que "se abre una ventana de oportunidades para comprar títulos públicos".

"El bono AL35 en dólares vale u$s 63,80, paga una renta de bolsillo de u$s 4,125 por año, esto te da una tasa de bolsillo del 6,47% anual. Esto sin contar la probable revalorización del bono, un acuerdo con el FMI debería posicionarlo en torno de u$s 72,50 lo que daría lugar a una ganancia de capital adicional del 13,7%", explicó.

"Las acciones son un objeto de deseo a los precios actuales, pero la dinámica del mercado puede colocarlas en precios más bajos que los actuales, los bonos a estos precios son una verdadera ganga ", afirmó.

"Si el gobierno llega con posibilidades de ganar las elecciones de mitad de mandato, ni te cuento lo que van a subir", concluyó.