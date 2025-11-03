En una licitación clave, en la que buscará alargar duration, el Gobierno anunció este lunes cuáles son los instrumentos que ofrecerá el miércoles al mercado, cuando buscará refinanciar vencimientos de deuda por $ 7,2 billones. La Secretaría de Finanzas, comandada a partir de hoy por Alejandro Lew, reemplazante de Pablo Quirno, licitará Lecap, Letra Tamar, Boncer, Boncap y una letra dólar linked. Las fechas de vencimiento van desde febrero de 2026 hasta mayo de 2027. a. Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 27 de febrero de 2026 (S27F6 - reapertura). b. Bono del Tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2026 (TZXM6 - reapertura). c. Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (S31G6 - nueva). d. Letra del Tesoro en pesos a tasa Tamar con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 - nueva). e. Bono del Tesoro en pesos cero cupón con ajuste por CER y vencimiento el 30 de octubre de 2026 (TZXO6 - reapertura). f. Bono del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de abril de 2027 (T30A7 - reapertura). Forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal. g. Bono del Tesoro en pesos a tasa Tamar con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (M31Y7 - nueva). h. Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6 - reapertura). Tras la última licitación de deuda, donde el Gobierno devolvió liquidez al mercado, el Tesoro conserva depósitos en el Banco Central por $ 6,5 billones. Por eso, su margen de maniobra ahora es más limitado y, seguramente, intentará refinanciar la mayor cantidad posible de vencimientos. "La combinación óptima es que el BCRA compre dólares (refuerzo del peso) y el Tesoro consiga roll over por su deuda", expresó Federico Machado, economista del OPEN. "Con cambios en el Gabinete y la liberación de liquidez en la plaza ($ 5,1 billones) las tasas deberían continuar su compresión. En esa línea, la Tamar cerró en TNA 43,38% desde un 44,63% previo; el BCRA fijó la tasa a un día en 25% en la rueda de simultáneas; y la caución a 3D tuvo un cierre de 25,48%", aseguraron, por su parte, desde Wise Capital.