Las Lecap y Boncap ayer tuvieron una sostenida demanda con rendimientos que como máximo se ubican en torno al 33% anual y bajan al 29% para plazos más cortos. ¿Qué está pasando? Con inflación esperada en torno al 26% para el 2026, la tasa real (neta de la inflación esperada) se redujo drásticamente lo que marca un giro ya consignado por este diario la semana pasada, en materia monetaria. ¿Reacción ante un consumo privado que está arrastrándose? Desde que asumió la gestión, el presidente Javier MIlei puso énfasis en derrumbar la inflación, lo más rápido posible. Y lo fue logrando hasta ubicarse el dato mensual en torno al 2,5% desde el 25% de diciembre del 2023. Ayer mismo el titular del Ejecutivo manifestó en Córdoba que la inflación de agosto “comenzará con cero”, apuntando a combatir las expectativas de inflación en alza en la economía. Pero en el accionar del BCRA y dle Tesoro se observa claramente la política oficial. Y la licitación de deuda del Tesoro la semana pasada mostró que Luis Caputo pudo retirar más pesos del mercado y no lo hizo. Ofertas para comprar sus Letras y Bonos tenía. La lectura que hizo el mercado es que el equipo económico no quiere tensar la actividad económica con tasas elevadas y por ello daría la sensación que privilegia la actividad económica ahora por encima de una desinflación de la economía más rápida. Del otro lado del mostrador, los papeles del Tesoro que ajustan por el CER, es decir la inflación, ganaron atractivo ante lo que el mercado lee, observa, del accionar oficial. Es decir, los inversores ahora recalculan los precios de los papeles indexados por el CER por una inflación esperada del 26-27% para el 2026. A principios del 2026 el JP Morgan contemplaba un alza de los precios minoristas del orden del 20% anual. “Los bonos en pesos han extendido las subas frente a los soberanos en moneda dura a aproximadamente 13% desde fines de enero. Si bien el mercado cambiario se mantiene notablemente estable en el corto plazo, los inversores cuya moneda de referencia es el dólar deberían comenzar a reducir la exposición a pesos sin cobertura, especialmente considerando que el contexto externo se ha vuelto más incierto”, destaca un informe del Adcap Grupo Financiero. “Para los inversores que aún estén dispuestos a mantener exposición en pesos y aprovechar el impulso actual, seguimos favoreciendo los bonos ajustados por inflación por sobre los instrumentos a tasa fija. Tras el dato de inflación de febrero de 2,9% —0,3 puntos porcentuales por encima de nuestra previsión— y especialmente la lectura núcleo de 3,1%, destacamos el Boncer TZXM7, que ofrece alrededor de un 5,5% de rendimiento real", sugieren. “De cara adelante -continúa Adcap-, esperamos que la inflación de marzo se mantenga elevada, en términos generales en línea con los registros de enero y febrero cerca del 2,9%, respaldada por una estacionalidad desfavorable y por indicadores de alta frecuencia firmes”, destacó el análisis de Adcap elaborado por Federico Filippini (Head of Research & Strategy) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist). Se viene la cosecha de soja y con ello el trimestre de la dulzura (de dólares) en e BCRA. Con el tipo de cambio estable, el carry trade, aún con tasas bajas, vive.