El dólar turista ya está en marcha: quiénes fueron los primeros en cambiar

La invasión de los turistas de Brasil es tal que fueron los primeros en aprovechar el nuevo dólar turista, a una cotización similar al de la Bolsa, para evitar tener que ir a una cueva o cambiarlo con un arbolito de Florida en forma ilegal, por mal que le pese a los hoteles, donde abunda el famoso dólar conserje, que están ligados a una financiera.

Gurúes de la City atienden a clientes prime y ofrecen resguardo sofisticado



Negociaciones secretas de Sergio Massa con bancos para lograr que baje el dólar

Casas de cambio

En las casas de cambio confirman que ya se hicieron las primeras operaciones, que no fueron por montos significativos, pero es un comienzo auspicioso para el sector.

Como recién se inicia, están haciendo adecuaciones, ajustes y consultando las aclaraciones necesarias, pero que permitieron un inicio muy lento, aunque tienen interés por operar y por atender este segmento de negocios, luego de tantos cierres en el sector.

La invasión de los turistas de Brasil es tal que fueron los primeros en aprovechar el nuevo dólar turista, a una cotización similar al de la Bolsa, para evitar tener que ir a una cueva.

Bancos no

Muchos bancos directamente descartan esta operación, ya que es voluntaria, en cambio tienen la obligación con el dólar soja, que comenzará este lunes, una vez que está operativa la web del Central donde deban registrar al productor. De hecho, desde el BCRA están llamando a los bancos sugiriéndoles que incentiven esta operación.

"No apuntamos a una gran demanda; además, como se achicó la brecha, le quita el principal atractivo", revelan los banqueros, que ya están desarrollando el proceso.

Brecha chica

La brecha cambiaria que se achicó es un desincentivo para el productor, que sólo puede comprar el 30% al valor oficial, pero ahí ya están incluidos el impuesto país del 30% y la retención de AFIP del 35%.

Por lo tanto, sobre u$s 100.000 que liquide, no serán u$s 30.000 más los impuestos, sino en total u$s 30.000, por lo que le quedaría el 18% de poder comprar más los impuestos.