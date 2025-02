Dólar MEP: este tipo de cambio se coronará como la mejor apuesta de febrero ¿y marzo?

El tradicional plazo fijo mostró alzas de punta a punta de 2,4% y crece la sensación de que no habrá nuevas bajas de tasas en el corto plazo. La inflación de febrero apunta a estar por encima del 2% con suba de alimentos, especialmente la carne. En este contexto, con la presión actual existente en el mercado cambiario, el Banco Central (BCRA) seguramente postergará cualquier decisión de recorte hasta que la inflación mensual esté cómodamente por debajo del 2%. ¿Será en abril? ¿Mayo? Depende de varios factores. Pero "será", que es lo importante.

La sensación existente en la plaza es que hoy todo lo bueno ya está descontado en los precios de bonos y acciones. Los catalizadores de nuevas alzas pasan por el acuerdo con el FMI y el triunfo oficial en las elecciones legislativas. La de CABA para mayo puede ser un buen termómetro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será en marzo, en las últimas semanas.

¿Tiempo de volver a apostar a bonos y acciones? Florecen las recomendaciones de los bancos de inversión sobre estos activos, pero la impresión es que el ahorrista más sofisticado ya está posicionado en papeles argentinos. También los propios bancos que los recomiendan. De nuevo, se esperan nuevas señales para volver a crecer fuerte. YPF, por ejemplo, está 21% abajo del máximo alcanzado a fin de 2024, con un post cierre a u$s36,36 en Nueva York frente a los u$s46 de récord en la gestión Milei.

Corte Suprema: fuerte crítica empresaria contra la designación por decreto de los jueces

Dólar vs. plazo fijo

¿Y el dólar? ¿Tiempo de volcar excedentes allí, al MEP, o volver al tradicional plazo fijo? Sería raro ver que la brecha entre el oficial y los dólares financieros se amplíe, o mejor dicho que el BCRA la deje ampliar en medio de la carrera electoral. Ni siquiera el acuerdo con el FMI contemplará modificaciones importantes en ese sentido. El problema es que quizás la tasa en pesos del plazo fijo o fondos de money market no seducen. Serán claves los datos de inflación en ese sentido de febrero y marzo para recalcular proyecciones.

Un interesante cálculo realizó la consultora Econviews: "Los futuros están por encima del crawling peg. La devaluación implícita en los contratos promedia 1,7% mensual entre marzo y septiembre, y sube a 2,5% entre octubre y diciembre. Como resultado, la diferencia contra el oficial con crawling al 1% en diciembre llega a 9,8 por ciento". Si bien no se esperan saltos significativos en el tipo de cambio oficial, las ganancias por vender dólares en el MATBA Rofex no son despreciables. Pero el ahorrista argentino no es precisamente muy proclive a apostar tan fuerte a la moneda nacional.

Marzo comenzará con el discurso del presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Obviamente habrá un repaso de los logros en su gestión, pero también de los desafíos por delante. Y el mes próximo debería contar con el acuerdo con el FMI que despeje dudas de inversores. Abril es el mes de la soja. Se ingresa en la época dulce para los gobiernos de la Argentina. Muchos terminaron salados. Esta vez parecería que no es el caso.