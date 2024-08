El dólar futuro anticipa que se posterga más el levantamiento del cepo

El ritmo del crawling peg, según los contratos de dólar futuro, se acelerará por encima del 2% durante los meses de la primavera y en el verano.

Esta variación en la devaluación esperada podría estar indicando que los inversores ven el levantamiento del cepo más tarde en el tiempo.

Ante la calma cambiaria actual, los analistas ven valor en tomar cierta cobertura ante una aceleración en la nominalidad de la macro local.

La salida del cepo en la mira

El mercado espera un ligero incremento en el ritmo actual del crawling peg para los próximos meses.

Los contratos de dólar futuro indican que, para septiembre, el tipo de cambio oficinal debería avanzar 3,2%. Del mismo modo, para los meses de octubre a diciembre, el dólar avanzaría entre 3% y 3,2% mensual.

Sin embargo, para los meses del verano, los inversores proyectan un ritmo cambiario que se aceleraría al rango de 3,7% al 4,3% mensual.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, considera que la lectura que deja los niveles de devaluación en Rofex daría fuerza a la hipótesis de levantamiento del cepo después de las elecciones de 2025.

"La desinflación es la prioridad. Incluso al costo de perpetuar restricciones cambiarias. Más allá de las promesas, el timing de la salida del cepo dependerá de cómo el frío Excel arroje los resultados. En particular, de cómo el Gobierno se las ingeniará para obtener divisas que empiezan a escasear por el lado comercial", dijo Persichini.

Con una visión similar, Javier Scelato, Portfolio Manager de Fondos Fima, detalló que en línea con lo que vino sucediendo en el resto del año, los contratos de cobertura por tipo de cambio continúan en franco descenso, lo cual marca un reducido apetito por cobertura cambiaria.

Por otro lado, y en línea con Persichini, Scelato agregó que el nivel de tasas actual indica que el mercado está postergando la liberación de los controles para el 2025.

"Si dejamos las tasas nominales anuales y miramos las efectivas, es decir lo que realmente se paga por cobertura, podríamos decir que el mercado posterga la mirada de una unificación cambiaria pasado el 2024, más precisamente para el primer trimestre del 2025", detalló.

Las variables para la salida del cepo

Tanto la cuestión electoral de 2025 como la necesidad de regresar a los mercados de deuda global entran en la ecuación para pensar en una salida del cepo en los próximos meses.

El Gobierno tiene elevados vencimientos de deuda desde 2025 en adelante, sumado a que no cuenta con reservas netas suficientes.

A su vez, en la segunda mitad del año que viene serán las elecciones legislativas. Para obtener un buen resultado en las mismas, el Gobierno necesita tener y mostrar una economía ordenada de cara a la contienda electoral.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, tiene como escenario base un levantamiento a fin de año, aunque advierte que, al final del día, todo se reduce a un análisis costo-beneficio.

"A favor de postergar el levantamiento de los controles cambiarios para después de las elecciones de medio término está el hecho de que se minimizarían los riesgos cambiarios, se evitaría una posible aceleración inflacionaria y se contaría con una demanda de dinero más estable por la represión financiera", dijo.

Por otro lado, agregó que si se posterga la salida del cepo se ralentizaría la recuperación de la actividad, se atrasaría la implementación de un nuevo régimen monetario y se dificultaría la acumulación de reservas.

Además, advierte que ese escenario limitaría la compresión del riesgo país y el roll over de la deuda en moneda extranjera.

"Un escenario donde se posterga el levantamiento de los controles cambiarios tiene la complejidad adicional de que requiere de la asistencia financiera del FMI, no sólo para ganar poder de fuego en materia de reservas sino también para mantener la deuda performing dada la compresión más gradual del riesgo país", afirmó Yarde Buller.

Otra de las variables que impacta sobre la dinámica cambiaria y la salida del cepo es el levantamiento del impuesto país.

El gobierno apuntó a que en agosto y septiembre se reduciría la alícuota de Impuesto PAIS desde el 17,5% al que la subió el gobierno al asumir hasta el 7,5% heredado.

Esta caída implicaría un menor tipo de cambio importador y una mayor brecha entre CCL y dólar importador.

Esto podría ocasionar una mayor demanda por importaciones, aún en recesión, que podría acelerar la caída en las reservas netas

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, ponen el ojo sobre la reducción y luego eliminación del impuesto país y su impacto sobre la dinámica cambiaria.

"Consideramos que la reducción efectiva en esta alícuota será un punto a mirar de cerca con relación a si se decide o no una ´devaluación compensadora´ en el tipo de cambio oficial que mantenga el nivel del dólar importador", advirtió.

Inversiones en pesos y cobertura cambiaria

Los meses que siguen lucen desafiantes en cuanto a la dinámica de las reservas ya que la Argentina suele transitar un periodo débil en cuanto a la acumulación de divisas.

Por otro lado, la caída en el precio de la soja agrega un factor de inestabilidad adicional a las arcas del BCRA a la que se le suma la devaluación del real a lo largo de 2024.

De esta manera, el contexto global luce desafiante para la Argentina, agregando volatilidad a la parte cambiaria, la cual se potencia con la expectativa de una salida del cepo en los próximos meses.

Por ahora el mercado toma con calma la expectativa cambiaria de cara a los próximos meses y no tiene incluido en los precios ningún escenario disruptivo.

Los analistas de Research Mariva consideran que los precios de mercado de los bonos dólar linked no suponen el mantenimiento de la política oficial de crawling peg del 2% mensual para el tipo de cambio.

En efecto, si se utilizan los bonos T2V4 y TV25, la devaluación implícita trepa al 4% para agosto y septiembre y al 5% para fin de año.

En ese sentido los analistas de Research Mariva sostienen un escenario más estable donde el actual crawling peg se mantendrá hasta septiembre, para recién luego aumentar al 4%.

Justamente, bajo el panorama de cierta calma cambiaria actual, los analistas ven oportuno incorporar cobertura cambiaria de manera adelantada para las inversiones en pesos, pensando en una salida de los controles cambiarios a mediano plazo.

Alejo Rivas, analista de Research en Balanz, considera que los controles cambiarios se irán resolviendo en el mediano plazo, con lo cual tiene sentido comprar cobertura frente a posibles movimientos que haya en ese momento,

Rivas entiende que, dentro de la curva de soberanos, la cobertura CER resulta la más atractiva, incluso para cobertura cambiaria.

"Ya sea pensando en una inflación algo más persistente que lo que muestran las break-even en el corto plazo, o proyectando una creciente liberación del tipo de cambio en el mediano plazo, el CER parece la mejor opción dentro de las curvas de soberanos. También se puede pensar en un sintético de Lecap con futuros de dólar, aprovechando la menor depreciación esperada en esta curva en relación con la curva dólar linked", sostuvo Rivas.

En cuanto a las inversiones, Scelato ve valor en el armado de sintéticos, es decir, un contrato de dólar futuro con bonos en pesos.

"Entendemos que, al marchar por debajo del rendimiento de los activos en pesos, la determinación de sintéticos ofrece un buen vehículo de cobertura, respecto de soberanos dolar linked, los cuales cotizan en tasas negativas", afirmó Scelato.

Finalmente, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, espera que el tipo de cambio se mantenga estable hasta octubre, fecha en la que el blanqueo finalizará y se conocerán los resultados.

"Por el momento hay una estabilidad cambiaria. Mientras los exportadores están liquidando en promedio más que los meses anteriores, el mercado está esperando los resultados del blanqueo donde posiblemente el gobierno puede llegar a tener entre u$s 2000 o u$s 3000 millones adicionales. Esta estabilidad será hasta mediados de octubre que es cuando tengamos los resultados del blanqueo", indicó.

En cuanto a la estrategia con los pesos, Lazzati señaló que no cree necesario tener una cobertura con dólar linked o dólar futuro actualmente, pero sí más adelante.

"Por ahora no vemos necesidad de tomar cobertura devaluatoria, pero posiblemente sí cuando se acerque la fecha de octubre en adelante. La sensación es que el gobierno no quiere devaluar, y para la salida del cepo se estiman que necesitaríamos entre 20 a 30 mil millones de dólares, que todavía no aparecen", afirmó.