El dilema de Guzmán: qué le pide el mercado para financiar el déficit

El Gobierno arrancó con un mal paso el roll over de deuda en pesos de agosto, habiendo levantado apenas $ 146.345 millones, sobre vencimientos equivalentes a $222.076 millones para este semana. Ante este revés, el Ministerio de Economía deberá apelar a la creatividad para seducir al mercado, sin que ello implique poner en riesgo la sostenibilidad.

El Cronista consultó a brokers y asesores financieros acerca de qué tipo de instrumentos podría utilizar el Gobierno para conseguir mayor aceptación y uno de los primeros pedidos es que se ofrezcan letras cortas, algo que el equipo económico buscaba evitar, en el intento de alargar los plazos. La segunda solicitud es que se convaliden mayores tasas.

"Una forma de cubrir toda la licitaciones sería ofreciendo instrumentos de menor plazo, para captar más inversiones", afirmó Martin Saud senior trader en Balanz Capital. Sin embargo, Saud aclaró. "No es algo conveniente para el Gobierno, porque va a tener que estar renovando cada menos tiempo, pero es lo que está demandando hoy el mercado".

El stock de pasivos remunerados aumentó 5,7% en julio, empujado por la suba de pases

En tanto, desde uno de los principales bancos privados de la Argentina añadieron: "Creemos que deberían volver a incluir Ledes cortas. Y podrían ofrecer algún premio adicional sobre los precios del mercado secundario para incentivar la participación. Se podría premiar más a aquellos que opten por instrumentos más largos".

Gentileza de Invertir En Bolsa

Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS, consignó: "El Tesoro podría mostrar pragmatismo para cerrar el rollover de agosto por encima de 100%. Podría retomar la reapertura de Ledes, continuar reabriendo dólar linked para los que buscan cobertura cambiaria, ofrecer títulos que puedan demandar los bancos para integrar como encajes, a la vez que posiblemente se vea una convalidación de mayores tasas ".

Asimismo, Francisco Velasco, head de Research de Banco Mariva, afirmó: "La alternativa natural sería ofrecer más tasa para terminar atrayendo a la demanda en plazos no cortos. Recordemos que se debe buscar maximizar el financiamiento neto de mercado, porque lo que no se consiga por esa ventanilla se obtendrá vía asistencia del BCRA, con otro set de costos muy relevantes en un entorno de inflación persistente".

Por su parte, el economista de Empiria, Juan Ignacio Paolicchi, indicó: "Lo que falló el martes, en particular, fue que no hubo letras cortas. Hay un montón de fondos comunes de inversión T+1 que usaban al bono TX21 (que ya había devengado todo el CER) como una letra de descuento. Y en el mercado están siendo muy demandantes de Ledes, de hecho la última vez que licitaron Ledes cortas hubo sobreoferta y tuvieron que rechazar la mitad para no convalidar más tasa ".

Un informe reciente de GMA Capital, previo a la licitación del martes, destacaba que el Gobierno debería obtener 127% de roll over cada mes para cumplir con el objetivo de financiar el 40% del déficit en el mercado. Por ahora, lleva un 65%.

En tanto, el financiamiento neto en lo que va del año se redujo a $311.489 millones, mientras que el ratio de rollover cayó desde 123% a 116%.

"Habrá que ver qué pasa con el vencimiento del viernes 6, si es pesos en circulación influyen o no en el dólar o en las variables financieras claves", señaló Sabrina Corujo, directora en Portfolio Personal Inversiones (PPI), en relación al excedente que el Gobierno no logró renovar.

El problema fue que no ofrecieron letras cortas, yo no creo que el resultado de la última licitación es una anécdota, no habría que ser alarmistas.