Brecha del dólar: el BCRA ya vendió u$s 2400 millones para contenerla, sin éxito

Los intentos del Banco Central por calmar la brecha siguen sin surtir efecto. Si bien logra tener más o menos a raya el MEP de AL30 (hoy cerró en $ 179,32 en t+2) las expectativas reales se están observando en cotizaciones libres, como por ejemplo el contado con liquidación (CCL) de una canasta de ADR, que llegó a los $ 218. O en el liqui que se opera con el bono GD30, que se ubicó en $ 217,29.

La autoridad monetaria gastó u$s 2067 millones en recomprar bonos que vende por la otra ventanilla para bajar los precios entre octubre 2020 y septiembre 2021 , es decir, en el primer año de vida de la iniciativa.

Según estimaciones privadas, entre octubre de este año y los primeros días de noviembre a ese número se le sumaron otros u$s 300 millones.

De esta forma, el Central se vio obligado a perder gran parte de los u$s 6370 millones que lleva comprados, netos, en 2021 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Cabe señalar, estas compras se deben principalmente a los permanentes ajustes al cepo cambiario, además de los precios extraordinariamente altos que se vieron este año..

Además, la suerte en el MULC empezó a ser esquiva en las últimas cuatro ruedas: el 28 de octubre vendió u$s 43 millones, el 29 de ese mes u$s 290 millones, el 1° de noviembre cedió u$s 20 millones y hoy otros u$s 40 millones.

Las reservas brutas se ubican en u$s 42.749 millones, pero generan preocupación las netas. Un informe publicado el lunes 1° de noviembre por Portfolio Personal Inversiones señaló: "La entidad presidida por Miguel Pesce comienza noviembre con reservas netas (excluyendo DEG) en unos u$s 4.673 millones y reservas netas líquidas (excluyendo DEG y oro) u$s 1.112 millones, niveles extremadamente bajos, que lo obligarán a cambios en la política económica desde el mismo 15 de noviembre".

En tanto, el economista argentino Martín Castellano , head of Latam research del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), señaló que el nuestro es uno de los pocos países latinoamericanos que perdieron reservas durante la pandemia.

Gentileza de Martín Castellano

El experto en finanzas indicó: " Latinoamérica financió la respuesta al Covid sin utilizar reservas extranjeras. La escasez de dólares no fue generalizada, a pesar de los problemas cambiarios. Entre los pocos países que han enfrentado pérdidas de reservas, Costa Rica ya obtuvo un programa del FMI, mientras que las conversaciones en Argentina y El Salvador han sido interminables ".

Gentileza de Martín Castellano

En esa misma línea de análisis, Castellano subrayó que para los países de la región "la liquidez en dólares es clave para hacer frente a los vientos globales en contra".