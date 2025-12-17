Un informe revela que directivos de empresas como Prosegur e Inditex ganan hasta 395 veces más que sus empleados medios, marcando una brecha salarial histórica en España.

Mientras Pedro Sánchez presume de datos económicos a nivel macro, del otro lado de la ecuación, la que mide el bienestar de los ciudadanos de clase media, la realidad es otra bien distinta, ya que deben hacer frente al alza de los precios y de la vivienda con los bajos salarios que se pagan en España, en contraposición a los altísimos ingresos de los principales directivos de las compañías.

Tanto es así que las 40 mayores empresas españolas mantienen y amplían brechas salariales extremas. El salario más alto en estas compañías es en promedio 111 veces superior a la nómina media. En base a esta relación salarial, una persona con un sueldo intermedio tendría que trabajar más de un siglo para igualar lo que gana el máximo ejecutivo en un año.

Prosegur encabeza la lista de empresas con mayor brecha salarial: su directivo mejor pagado gana 395 veces más que el salario medio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estos datos surgen del informe “Las brechas salariales de las grandes empresas”, elaborado por Oxfam Intermón a partir del análisis de las 40 mayores compañías españolas cotizadas por nivel de ingresos durante 2024, que también muestran que, pese al sólido crecimiento económico - un 4,74% anual de media desde 2020 -, esta mejoría no se traslada a la mayoría de las personas trabajadoras.

Según la ONG, uno de los factores que lo explica es la amplia presencia de sueldos bajos en distintos sectores del mercado laboral, junto con la elevada desigualdad de renta: mientras en la Unión Europea (UE) el 10% con mayores ingresos recibe 7,5 veces más que el 10% con menores ingresos, “en España esta relación asciende a 9,6 veces”.

Pero eso no es todo. Una de las tres empresas analizadas supera las 100 veces de distancia entre el sueldo más alto y el medio. En algunos casos, afirma el informe, la brecha es aún mayor: Prosegur alcanza las 395 veces, seguida de Inditex con 364 veces, y CIE Automotive con 319 veces.

Así pues, este escenario convive con salarios muy reducidos y con un mercado laboral en el que la mitad de las personas asalariadas cobra como máximo una vez y media el salario mínimo, es decir, 24.124 euros anuales.

Brechas cada vez más profundas

Mientras el 30% de la población española declara que sus ingresos no le permiten vivir con dignidad, quienes trabajan en grandes corporaciones perciben de media salarios un 63% por encima al promedio nacional, pero es precisamente en estas empresas donde más se agranda la distancia interna.

En concreto, el promedio de la remuneración anual de la persona mejor pagada en estas grandes compañías alcanzó los 4,4 millones de euros en 2024. En un 37,5%, el sueldo más alto superó los 5 millones, y en un 7,5% rebasó los 10 millones.

Por empresas, Iberdrola lidera la lista con 14,2 millones de euros, seguida por el Banco Santander, con 13,8 millones, y por Inditex, con 11,2 millones. Además, en el 32,5% de las compañías, los miembros de la alta dirección cobraron más de un millón anual de media, y en el 15% retribuyeron a los miembros de sus consejos de administración por encima del millón por año.

Mujeres, las más perjudicadas

La brecha de género añade otra capa de desigualdad. En las grandes empresas analizadas, las mujeres ganaron de media un 8,16% menos que los hombres por el mismo trabajo durante 2024. Si se comparan los sueldos medios entre hombres y mujeres, la diferencia asciende al 18,2%.

Inditex figura entre las compañías con mayores desigualdades retributivas, según un informe reciente de Oxfam Intermón.

“Esta brecha no sólo se debe a que las trabajadoras reciben un menor salario que sus compañeros en puestos equivalentes, sino también que hay una menor presencia femenina en los puestos y cargos mejor remunerados”, explica Oxfam Intermón, y añade que “en la práctica esto implica que las mujeres tienen que trabajar una hora y media más que los hombres cada día para ganar lo mismo, en lo que respecta a trabajos remunerados”.

“Resulta muy decepcionante ver que compañías que se consideran referentes empresariales aún arrastren una lacra como la discriminación salarial por género y no garanticen unas condiciones retributivas igualitarias. No sólo es una realidad que afecta a las mujeres que trabajan en ellas, sino que proyecta un mensaje muy desalentador al resto de la sociedad”, concluye Miguel Alba, autor del informe y responsable de Sector Privado y Desigualdad de Oxfam Intermón.