La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este viernes, 8 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9040 (El Cura). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con el cura simboliza guía espiritual, búsqueda de consejo moral o necesidad de perdón. Puede indicar deseo de reconciliarte contigo mismo o con alguien y de hallar paz interior. Si el cura aparece severo, advierte culpa, temor al juicio o conflicto con normas; si es amable, augura consuelo, apoyo y esperanza. También sugiere necesidad de límites y de alinear valores con tus decisiones.