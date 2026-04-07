El Banco Central volvió este martes a comprar dólares en el mercado de cambios. Se alzó con u$s 93 millones y ya acumula compras por u$s 4581 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Así, las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 44.442 millones, aumentando u$s 194 millones con respecto al lunes. La intervención positiva del Central llegó en una nueva jornada de calma cambiaria. El dólar mayorista operó a $ 1392,50, mientras que el oficial se negoció a $ 1415 en la punta vendedora. En las tres primeras ruedas de abril, el Central compró u$s 199 millones. El mercado espere que esa sume se incremente durante el mes por el comienzo de la cosecha gruesa. En un informe, Wise Capital destacó que la entidad ya encadena 61 jornadas consecutivas con compras de dólares, alcanzando adquisiciones netas por más de u$s 4500 millones. “Se espera que esta capacidad de absorción de divisas se incremente en las próximas semanas debido a la estacionalidad de la cosecha gruesa. El aumento previsto en la oferta de dólares por parte del sector agroexportador actúa como un blindaje que permite al Gobierno nacional mantener el control de las cotizaciones financieras y fortalecer el respaldo de la moneda”, aseguró el bróker. “Este escenario de estabilidad doméstica contrasta con la fragilidad externa, consolidando un esquema donde la liquidación de granos compensa los ruidos geopolíticos y garantiza la continuidad del plan monetario oficial. De mantenerse esta dinámica, el organismo rector llegará al pico de la temporada exportadora con un margen de maniobra robusto para enfrentar eventuales presiones sobre el tipo de cambio”, agregó Wise Capital.