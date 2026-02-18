El Banco Central volvió a comprar dólares para fortalecer las reservas. Este miércoles se alzó con u$s 80 millones tras su intervención en el mercado libre de cambios. Desde el pasado 5 de enero acumula 31 ruedas consecutivas comprando dólares. En ese período, sumó u$s 2169 millones a las arcas del BCRA. La semana pasada había acelerado las compras, al embolsar u$s 615 millones en apenas cinco ruedas. “La aceleración en la compra de divisas por parte del BCRA estaría vinculada al renovado flujo de financiamiento bancario en dólares dentro del sistema local. No obstante, por el momento, este proceso no parece responder a una mayor demanda de dinero transaccional ni a una remonetización de la economía, fenómeno que suele observarse en determinados momentos del año por razones estacionales”, aseguró en un informe Wise Capital. Las tenencias internacionales brutas de la entidad cerraron en u$s 45.129 millones. Con respecto al viernes, retrocedieron u$s 29 millones. Tras varias ruedas en retroceso, el dólar se despertó este miércoles. El tipo de cambio mayorista subió 0,7% y volvió a ubicarse por encima de los $ 1400. En tanto, el oficial operó a $ 1420 en la punta vendedora. “De manera ordenada el dólar mayorista se reacomoda y regresa a los $ 1400, con las ininterrumpidas y sostenidas compras de divisas del BCRA de fondo. La consolidación de dicho proceso en el tiempo, junto a la capacidad de ¨roll-over¨ de los vencimientos en dólares, podría acelerar el ritmo de acumulación de reservas, y así profundizar la convergencia del riesgo país", aseguró el economista Gustavo Ber.