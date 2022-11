El BCRA volvió a comprar dólares, pero a menor ritmo y noviembre cerró con fuerte rojo

El Banco Central compró este miércoles u$s 24 millones en el mercado oficial de cambios gracias al nuevo dólar soja, y acumuló compras por u$s 338 millones en la semana, ya que los agroexportadores liquidaron u$s 87,5 millones en la rueda.

De todas formas, el BCRA terminó el mes con un saldo negativo de u$s 650 millones, ya que el dólar soja recién comenzó el lunes pasado.

En positivo: el rally de los bonos es histórico y el mercado ya visualiza las próximas resistencias para la deuda



La ruta de los pesos: dónde se posicionan los inversores en plena debilidad del mercado local



Dólar soja

"La nueva implementación del dólar soja refuerza la idea de que este Gobierno sólo optará por medidas que mejoren la situación a corto plazo: parches para durar hasta 2023", precisan en un paper de IEB que lleva la firma de Ignacio Sniechowski, Head de Equity Research,

En esta oportunidad, esperan un ingreso de divisas menor que los u$s 5.000 millones logrados en septiembre: "En aquel momento se trataba de poner al día la retrasada liquidación del agro, mientras que ahora se busca un adelantamiento de liquidación".

El Banco Central compró este miércoles u$s 24 millones en el mercado oficial de cambios gracias al nuevo dólar soja, y acumuló compras por u$s 338 millones en la semana, ya que los agroexportadores liquidaron u$s 87,5 millones en la rueda.

Cumplir con el FMI

Según las declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, se liquidarían en el mercado u$s 3.000 millones, que se traducirán en u$s 1.700 millones de reservas netas, cumpliendo así con la meta del FMI fijada para fin de año.

Por otra parte, y debido al ingreso fiscal por retenciones a las exportaciones del complejo sojero, el déficit fiscal de diciembre se reduciría en un 0,3% del PBI, permitiéndole al Tesoro un mayor margen en el cumplimiento de la meta de déficit fiscal con el Fondo.

Según las declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, se liquidarían en el mercado u$s 3.000 millones, que se traducirán en u$s 1.700 millones de reservas netas, cumpliendo así con la meta del FMI fijada para fin de año.

No obstante, en IEB entienden que por esta segunda versión del dólar soja se estima una emisión neta por parte del BCRA de $ 450.000 millones. Este número es obtenido a partir de las estimaciones de recaudación y la diferencia en el tipo de cambio de los exportadores de soja.