Más reservas: el BCRA compró la mayor cantidad de dólares del gobierno de Alberto

El Banco Central pudo comprar hoy, por tercera jornada consecutiva, una elevada cantidad de dólares para las reservas. Esta nueva compra fue impulsada por un importante ingreso de divisas del sector agroexportador y por menores importaciones de energía, según trascendió en el mercado.

Días después de que la autoridad monetaria dispusiera un nuevo endurecimiento del cepo cambiario para los importadores, este miércoles obtuvo el mayor saldo diario a favor en lo que va del Gobierno del Frente de Todos, con un monto que ascendió a u$s 583 millones tras su intervención en el mercado de cambios.

Con este resultado, se revirtió el saldo acumulado del mes y pasó a ser positivo por alrededor de u$s 360 millones. No obstante, a sólo una jornada para que finalice junio, esta cifra sigue siendo muy inferior respecto a los u$s 727 que la entidad compró en el mismo mes del año pasado.

Fuentes del mercado especularon con la posibilidad de que estén ingresando dólares para prefinanciar exportaciones, lo cual está contemplado en el paquete de medidas que fue anunciado el lunes pasado. Esto le habría permitido al Central tener más divisas a disposición para sumar a sus reservas.

Con estas compras, el monto a favor acumulado en lo que va del año se amplió a cerca de u$s 1260 millones, aproximadamente, pero continúa siendo mucho más bajo si se compara con los más de u$s 6400 millones que había adquirido durante el mismo período de 2021.

Noticia en desarrollo.