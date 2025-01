El BCRA reveló cuánto costó frenar al dólar para evitar que se dispare

El Balance Cambiario de noviembre de 2024, publicado por el Banco Central, mostró, en línea con lo que se desprendía de los datos del mercado de cambios, una continuidad con el informe de octubre pasado.

Explicita los efectos sobre los flujos cambiarios de la combinación del diferencial de tasa, el seguro de cambio implícito, el aumento de oferta de dólares locales de la mano del blanqueo, el fin del impuesto PAIS de diciembre de 2024 y una expectativa de salida del cepo pospuesta para 2025.

Acuerdo con FMI

En el caso del seguro de cambio implícito, se vio que, tras la victoria de Trump en las elecciones en Estados Unidos, el BCRA prácticamente dejó de intervenir, impulsado por la expectativa de un acuerdo con el FMI, que proveería los fondos frescos necesarios para liberar el cepo según los planes de la Administración Milei, y por el inicio del pico estacional de la demanda de pesos.

"Un menor nivel de ventas de divisas por intervención en paralelos por parte del BCRA. Este ítem fue prácticamente nulo en noviembre, luego del incremento hasta u$s 202 millones de octubre. Había habido unos u$s 109 millones de septiembre, u$s 153 millones agosto y el pico de u$s 256 millones de julio. Sumando en total unos u$s 760 millones durante los últimos cinco meses", precisan los analistas de la consultora Outlier.

Intervención oficial

Esto es desde que se anunció el mecanismo de intervención en julio, con lo cual, ese número puede interpretarse como el costo hasta el momento del sostenimiento del seguro de cambio implícito en paralelos.

El dato de noviembre obedece al triunfo de Trump y por la mayor demanda de liquidez en pesos, que por motivos estacionales comenzó a registrarse durante la segunda quincena de diciembre", revelan.

Habrá que ver luego cuánto fue la intervención en diciembre, cuando salieron a frenar al dólar financiero cuando se escapaban el MEP, el contado con liqui y el blue.