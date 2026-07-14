Pocos lo saben | Este país concentra algunas de las mayores reservas de esmeraldas del mundo y es clave para la industria

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Colombia se consolidó como el principal referente mundial en la producción de esmeraldas gracias a la riqueza de sus yacimientos, la calidad de sus piedras y el volumen de reservas que alberga. Este liderazgo mantiene al país en una posición estratégica dentro del mercado internacional, donde la demanda por gemas certificadas continúa en aumento, especialmente desde Estados Unidos, China y otros mercados asiáticos.

Además de su importancia para la minería nacional, las esmeraldas colombianas son consideradas entre las más valiosas del mundo por sus características naturales, lo que fortalece una industria con gran peso en las exportaciones del país.

¿Por qué Colombia lidera la producción mundial de esmeraldas?

Colombia concentra cerca del 70% de las reservas conocidas de esmeraldas y participa con aproximadamente el 55% del mercado internacional, según estimaciones del sector.

Sin embargo, el liderazgo del país no responde únicamente a la cantidad de mineral disponible. Las esmeraldas extraídas en territorio colombiano son ampliamente reconocidas por su intenso color verde, la transparencia y la calidad de sus cristales, atributos que las convierten en algunas de las más cotizadas del mercado.

La formación geológica de la Cordillera Oriental permitió el desarrollo de algunos de los depósitos de esmeraldas más importantes del planeta, razón por la que Colombia ha ocupado un lugar privilegiado en esta industria durante siglos.

Los países que compiten con Colombia en el mercado de las esmeraldas

Aunque Colombia continúa encabezando la producción mundial, otros países también poseen importantes yacimientos.

Brasil

Brasil figura entre los principales productores gracias a minas ubicadas en los estados de Bahía, Goiás y Minas Gerais. Sus esmeraldas suelen presentar tonalidades verdes con matices amarillentos.

Zambia

Es uno de los mayores competidores de Colombia. Las piedras provenientes de la mina de Kagem son apreciadas por su color verde intenso con tonos azulados.

Afganistán

Las esmeraldas del valle de Panjshir destacan por su calidad, aunque la producción se ha visto limitada por la situación política y de seguridad del país.

Rusia

Si bien tiene una participación menor en el mercado, también cuenta con reservas que abastecen parte de la demanda internacional.

Pese a la competencia, Colombia mantiene el liderazgo por la calidad y el prestigio que han alcanzado sus piedras preciosas.

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¿Dónde están las principales minas de esmeraldas en Colombia?

La producción nacional se concentra principalmente entre Boyacá y Cundinamarca, sobre la Cordillera Oriental.

Los yacimientos más reconocidos son:

Muzo.

Borbur.

Coscuez.

Chivor.

Entre ellos, Muzo, en Boyacá, es considerado por numerosos especialistas como la capital mundial de las esmeraldas debido a la calidad excepcional de las gemas que allí se extraen.

En esta región también se encuentran los cerros de Fura y Tena, lugares emblemáticos que forman parte de la tradición minera y cultural del occidente boyacense.

¿Cuánto exporta Colombia en esmeraldas?

La industria continúa mostrando un desempeño favorable en los mercados internacionales.

De acuerdo con cifras de Fedesmeraldas, durante 2025 las exportaciones alcanzaron aproximadamente 116 millones de dólares.

Además, cerca del 95% de las esmeraldas producidas en Colombia se comercializan en el exterior, lo que equivale a unos 3,8 millones de quilates exportados cada año.

Los principales destinos son:

Estados Unidos.

Hong Kong.

Tailandia.

China.

Emiratos Árabes Unidos.

India.

Turquía.

Países de Europa.

El crecimiento del sector también ha estado impulsado por la mayor demanda de piedras con certificación de origen, trazabilidad y procesos de extracción cada vez más transparentes.

¿Se puede hacer turismo alrededor de las esmeraldas?

Sí. En los últimos años, el turismo vinculado a las esmeraldas ha ganado protagonismo como una alternativa para conocer la historia minera del país.

Los visitantes pueden recorrer municipios de Boyacá y Cundinamarca, ingresar a museos especializados y participar en visitas guiadas donde se explica cómo se forman, extraen y clasifican estas piedras preciosas.

Entre los principales atractivos se encuentra el Museo Internacional de la Esmeralda, además de diferentes recorridos por las tradicionales zonas mineras que han dado fama mundial a este mineral colombiano.