El Banco Central volvió este lunes a comprar dólares, pero las reservas se desplomaron u$s 871 millones tras el pago de deuda a organismos internacionales. Las tenencias brutas de la entidad cayeron hasta los u$s 44.788 millones, tras cerrar el viernes pasado en u$s 45.659 millones. “Hubo pagos a organismos por cerca de u$s 450 millones. Se destacan los pagos al BID y al Banco Internacional de Reconstrucción y Formento (BIRF)”, explicaron fuentes de la City. Además, la caída de la cotización del oro, que retrocedió a los u$s 5021 la onza, y del yuan también representó una merma cercana a los u$s 100 millones. Sin embargo, las arcas del Central vienen creciendo sostenidamente. En lo que va del año, aumentaron u$s 3623 millones. Ese crecimiento está, en parte, explicado por el programa de compra de divisas que comenzó el pasado 5 de enero. Este lunes continuó con la racha positiva en el mercado libre de cambios y se alzó con u$s 50 millones. Desde que comenzó el programa, en tanto, acumula compras por u$s 3348 millones.