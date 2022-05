El BCRA cerró mayo con la mayor venta diaria de dólares del año

De las tres metas acordadas con el FMI, la de reservas parece hoy la más difícil de cumplir. El Banco Central cerró mayo con la mayor venta diaria de dólares del año, luego de vender u$s 190 millones para hacer frente a pagos de importaciones de energía y otros correspondientes al cierre del mes, por lo que recortó a u$s 784 millones el saldo de compras acumulado durante el quinto mes del año , unos u$s 1305 millones menos que en el mismo mes del año anterior.

La baja acumulación de reservas en mayo supone un desafío mayúsculo hacia adelante. Es que según estimaciones privadas, en junio el BCRA deberá al menos duplicar el ritmo de compras de dólares y redondear un mes récord para no incumplir el objetivo de acumulación de reservas del segundo trimestre del año , de u$s 4100 millones de reservas internacionales netas (RIN).

De lo contrario, no le quedará más remedio que pedir un waiver ya en la segunda revisión trimestral. El FMI, por lo pronto, ratificó hace menos de dos semanas que no modificará las metas.

Un informe de 1816 publicado el viernes estimó que el BCRA debería comprar cerca de u$s 2800 millones en junio para alcanzar el target del segundo trimestre (desde entonces, el Central perdió u$s 85 millones de su intervención en el mercado de cambios). "Salvo un ingreso extraordinario de divisas, ahí estará el primer pedido de waiver", marcaron.

Para los analistas de la consultora, "los incumplimientos del programa son cuestión de tiempo". Y advirtieron: "En las metas de reservas y de déficit fiscal tenemos una convicción muy firme de que el Gobierno no podrá cumplir con los objetivos 2022, independientemente de si se alcanzan los targets de junio".

Mismo diagnóstico ofrecen desde Econviews. Alejandro Giacoia, economista de la consultora que encabeza Miguel Kiguel, calculó que para cumplir con la meta de reservas del segundo trimestre el BCRA debería acumular no menos de u$s 2650 millones. "Será prácticamente imposible que pueda cumplir la meta", alertó.

Es que según detalló, "por día tienen que entrar poco más de u$s 120 millones netos a las arcas del BCRA". Sería más del doble que los u$s 50 millones por día en promedio que sumó durante mayo.

Desde 2003 a la fecha, no hay registros de un mes en el que el Central acumule los más de u$s 2500 millones que necesitaría para no incumplirle al FMI. Solo en cinco de los más de 230 meses que pueden verse en las estadísticas oficiales, que se remontan a enero de 2003, obtuvo un saldo neto superior a los u$s 2000 millones . Y apenas en dos oportunidades cerró el mes con compras superiores a u$s 2400 millones.

Dentro del BCRA, en cambio, aclaran: " La meta del segundo trimestre es de u$s 4100 millones, pero ese número incluye los desembolsos de los organismos internacionales . Si esos desembolsos no se producen por trabas burocráticas, la meta se ajusta a la baja en esa proporción ". Además, recuerdan que "hubo pagos excepcionales de energía que no estaban considerados en el acuerdo y que entran en la cláusula de revisión a partir de la guerra".

