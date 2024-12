Dólar: el BCRA apunta a bajar la devaluación mensual al 1% desde el 15 de enero

No será el verano 2025 uno más: estará plagado de definiciones en el proceso de normalización del mercado cambiario. Javier Milei dio nuevas pistas sobre los movimientos que se vienen.

En paralelo, tras las fiestas de fin de año la negociación con el FMI se acelerará con el staff del organismo ahora apurado por dar una señal antes de la asunción de Donald Trump el 20 de enero, para así mostrar cierta "independencia" respecto del cambio de gobierno en EE.UU.

"El programa genera una inflación inducida de 2,5% mensual. En la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5% mensual, habilita que pasemos a bajar el crawling peg al uno por ciento. Ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%", señaló ayer Javier Milei a Forbes.

El 14 de enero el INDEC dará a conocer el Indice de Precios al Consumidor de diciembre y todo apunta a que estará en torno al 2,5%, según las consultoras privadas.

¿Y el cepo? Todo apunta a que la mayoría de las restricciones se levanten para abril. Ello coincidirá con la llegada de los dólares de la soja.

¿Será el día 15 el de la desaceleración al 1% del crawling peg?

La definición estará formalmente a cargo del BCRA, tal como hiciera el 13 de diciembre del 2023, cuando su titular Santiago Bausili, apenas asumido, dio a conocer el esquema cambiario a aplicarse desde entonces.

Condiciones

"Si eso persiste (en referencia a la inflación objetivo del 1,5%) estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia y si resolvemos el problema de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo", agregó Milei.

Con el FMI, lo más probable es que surja antes del 20 de enero, fecha en que asume Donald Trump la Presidencia, algún comunicado del organismo reflejando el avance de las negociaciones. Sólo para mostrar que el acuerdo no tuvo que ver con la cercanía entre Trump y Milei.

Aquí entonces la clave pasará por una inflación minorista que se aproxime en dos meses seguidos, al 1,5% mensual para ya eliminar el crawling peg y dejar abierto a oscilaciones menores y no definidas en el tipo de cambio.

Mejor timing, imposible. Pero la carta principal pasa por las negociaciones con el FMI. Tal como señalara El Cronista en su edición del último viernes 13, el staff del organismo es ahora el que apura el cierre de un acuerdo.

El jueves pasado, Julie Kozak, la vocera, confirmó oficialmente que ya están habilitadas las negociaciones formales. Burocracia. Hace varias semanas que venían manteniendo encuentros por videoconferencia o personales en Washington como ocurrió en la semana del 2 de diciembre.

Lo más probable es que surja antes del 20 de enero, fecha en que asume Donald Trump la Presidencia, algún comunicado del organismo reflejando el avance de las negociaciones.

Sólo para mostrar que el acuerdo no tuvo que ver con la cercanía entre Trump y Milei. El staff, Kristalina Georgieva inclusive, busca reconstruir su imagen tras el aval que dieron con desembolsos a la administración de Alberto Fernández.

¿Cómo dar desembolsos a la Argentina ahora sin aumentar la exposición? En primer lugar hay el equivalente a u$s 1500 millones pendientes de las dos últimas revisiones de este año. A ello podrían sumarse más hasta completar u$s 10.000 a u$s 12.000 millones.

El objetivo es que sean devueltos con el acceso de la Argentina al mercado internacional de capitales antes del 2028. Y siempre con superávit fiscal financiero, ir pasando de deuda del FMI a deuda en mercados internacionales. Lo que sería otro paso hacia un país normal.

Los mercados elijen creer. El AL30 rinde cerca de 11% anual en dólares. Se vienen definiciones para apuntalar mercados.