El Banco Central volvió a vender dólares y las reservas sufrieron otra caída

Con una dinámica similar a la de ayer, la demanda autorizada de divisas volvió a dominar en la plaza mayorista, lo que llevó al Banco Central (BCRA) a obtener nuevamente un saldo negativo tras su intervención en el mercado de cambios. Esta vez, por alrededor de u$s 75 millones, según estimaciones del mercado.

Asimismo, las reservas brutas del BCRA volvieron a retroceder, luego de que ayer descendieran por debajo de los u$s 43.000 millones. Hoy, cayeron u$s 182 millones y finalizaron en u$s 42.655 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.

Además de la venta neta de divisas en el mercado, la pérdida de reservas del día se explican nuevamente por los pagos de deuda al Club de París, los cuales se vienen realizando desde el lunes pasado.

Con el monto abonado hoy, las cancelaciones al organismo totalizaron u$s 220 millones esta semana.

En cuanto a la venta de reservas en el mercado de cambios, desde la autoridad monetaria sostuvieron ante El Cronista que por ahora no se prevé un cambio en la tendencia compradora que se ha estado observando durante los últimos meses, sino que corresponde al cierre de posiciones y al aumento habitual de la demanda que se da a fines de cada mes.