Plan Aguantar, la nueva estrategia del Gobierno para dominar al dólar blue

"Plan Aguantar". Así es como denominan en la City a la nueva estrategia que encara el Gobierno para frenar la suba del dólar blue.

"No dar información del precio del dólar y listo, no hay necesidad, no hay que darle importancia. No dar ni el precio del dólar blue ni del dólar Senebi. Que se distraigan con la baja que tuvo el Bitcoin mejor".

Éste fue el pedido que en el mercado le achacan en primer lugar a Byma y luego a la Comisión Nacional de Valores (CNV): no quieren que se divulgue información del precio de ningún dólar que sea libre porque sus precios son mucho mayores que el de los financieros. Se refieren al dólar MEP y al contado con liquidación (CCL), subsidiado por el Banco Central.

No quieren que se difunda información del precio de ningún dólar que sea libre, o sea, ni del blue ni del Senebi, porque sus precios son mucho mayores que el del MEP y el del contado con liquidación, subsidiado por el Banco Central.

"¿Cómo va a saber entonces la gente cuándo le conviene comprar o vender dólares, si no tiene el precio del blue?", preguntó El Cronista a una fuente conocedora de las negociaciones entre el Gobierno y financistas.

"Que pague lo que sienta, igual que miles de argentinos que venden dólares del 1° al 6 para pagar tarjetas e impuestos", contestó.

Sobreoferta de divisas

Por lo pronto, el viernes sobre el cierre de las operaciones se vio algo de sobreoferta de divisas en el informal a $ 187: no quedó tan demandado, por eso en las mesas apuestan a una baja que puede llegar hasta $ 180 en la semana.

Entre los mesadineristas especulan sobre los próximos movimientos del Gobierno. En el runrun típico, por ejemplo, algunos sostienen que el Gobierno tiene escopetas cargadas a través de dos financieras con u$s 6 millones para intervenir durante toda la semana.

Los mesadineristas escrutan el poder de fuego del Gobierno y algunos creen ver una escopeta cargada con u$s 6 millones en cabeza de dos financieras, prestas a intervenir durante toda la semana

Poder de fuego

Al tratarse de un mercado de apenas u$s 5 millones diarios, el poder de fuego que da tener más de u$s 1 millón semanal en promedio para tenerlo bajo control puede provocar un descenso hasta los $ 180, especulan los corredores de cambios.

Van a contener al billete para evitar que se dispare de precio, porque saben que la gente vota con el bolsillo, y con un dólar a $ 200, aumentan los precios.

"No puede llegar de golpe a $ 200. Una suba de un día de $ 10 o $ 15 no le sirve a nadie: ni al Gobierno, ni a la oposición y menos a los cambistas. El Gobierno lo que puede hacer es bajarlo a $ 180", estiman en el sector.



La famosa mano amiga

De todos modos, existe un manto de sospecha sobre las manos amigas. Salir a intervenir fuerte es quedar al descubierto, y hoy nadie quiere eso. De todos modos, prevén que haya alguna pausa en estos días luego de tanta suba del blue, pero no descartan nuevas subas en las semanas siguientes.

"Hay gente monitoreada, hay cambistas filtrando información sobre irregularidades en el mercado, hay mucha política interesada en saber quién interviene, hay jugadores que no quieren intervenir por miedo a que la oposición deschave todo esto, aunque no le conviene porque el Gobierno anterior también tuvo sus cambistas amigos", revelan en las cuevas.



"El dólar financiero a $ 181 no ayuda, y ese por ahora no tiene techo; el dólar Senebi le pone un piso al blue: por más que no se arbitren, se miran de reojo".

"Es que los que intervienen no son del palo, son siempre terceros. El cambista no va a deschavar a otro cambista, pero cuando interviene un financista o cuevero grande que no es del palo se comenta, y alguno lo filtra", recela un avezado corredor de cambios.

"Hay que ser realista, el dólar financiero a $ 181 no ayuda y ese por ahora no tiene techo. El dólar Senebi le pone un piso al blue: por más que no se arbitren, se miran de reojo", concluye la fuente.