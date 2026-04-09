Los u$s 281 millones que compró el Banco Central en la rueda llevan a que, en lo que va del año, sumen u$s 4964 millones. Desde el inicio del nuevo esquema de tipo de cambio, el BCRA ha comprado divisas todos los días salvo el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s 74 millones, según destacan desde Max Capital. El Central cerró el primer trimestre con compras por u$s 4386 millones y se trata del segundo número más alto desde la salida de la Convertibilidad: el récord fue en 2024, también con Milei. El problema es que las compras no es equivalente a acumulación, por todos los vencimientos que debió y debe seguir pagando, en un contexto que por los niveles de riesgo país en 550 puntos la Argentina no puede salir a los mercados internacionales a tomar deuda. En lo que queda de este mandato presidencial los vencimientos netos en moneda extranjera con el FMI y con el sector privado suman u$s 30.000 millones, incluyendo u$s 8200 millones entre abril y diciembre 2026 y u$s 21.800 millones en 2027. Esto se da en un escenario en el cual las reservas netas a valor de mercado son negativas en u$s 2724 millones, habiendo caído u$s 2326 millones en lo que va de 2026. En este cálculo, realizado por la consultora 1816, toman las reservas brutas menos todos los pasivos en dólares del BCRA con menos de un año de duración remanente, salvo los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Central. Las reservas netas bajo la metodología del FMI son negativas en u$s 13.841 millones, habiendo subido u$s 569 millones en lo que va de 2026 y descendido u$s 4656 millones desde el acuerdo con el Fondo en abril.