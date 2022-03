Cuándo prevé el Banco Central que volverán a prestarle plata a la Argentina

En su habitual Informe de Política Monetaria (IPOM), el Banco Central (BCRA) vaticina que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitirá encarar las negociaciones para refinanciar el saldo adeudado a los acreedores bilaterales nucleados en el Club de París.

Además, que facilitará un eventual regreso gradual al financiamiento voluntario en los mercados de crédito internacional a partir de 2025 .

En relación con la esfera monetaria, el acuerdo buscará que la inflación se vaya reduciendo de manera gradual , mediante un enfoque integral que contempla la coordinación de las políticas monetaria, fiscal y de precios e ingresos.

Reservas



A su vez, y tal como consta en el Memorándum de Entendimiento con el FMI, como mecanismo para fortalecer la estabilidad cambiaria y financiera se buscará cumplir con una meta de acumulación de reservas internacionales netas. Los objetivos fijados son de u$s 5800 millones en 2022, de u$s 4000 millones para 2023 y u$s 5200 millones para el año 2024, preservando la competitividad externa asociada al tipo de cambio real.

A juicio del directorio del BCRA, este proceso se sustentará en exportaciones más dinámicas, mayores niveles de inversión extranjera directa y asistencia financiera de organismos internacionales.

En el mediano plazo, el BCRA prevé que el sostenido crecimiento de la actividad económica y una moderación en la tasa de inflación darán lugar a una mayor demanda de los saldos monetarios reales .



Asistencia al Tesoro y desarme de leliq



"Luego de dos años en los que el Banco Central asistió excepcionalmente al Tesoro para enfrentar las necesidades derivadas de hacer frente a la pandemia, sin acceso al financiamiento externo y con un mercado de capitales doméstico en reconstrucción, los avances logrados por el Gobierno Nacional en la normalización del mercado de deuda en pesos y las perspectivas de financiamiento externo por parte de los organismos multilaterales y bilaterales plantean un escenario con una reducción significativa de la asistencia financiera al Tesoro ", marca el documento.

"En esta nueva etapa, es esperable que el esfuerzo de esterilización monetaria se vaya reduciendo . Ello favorecerá que la demanda de base monetaria sea provista por los intereses asociados a los pasivos remunerados del BCRA y, potencialmente, por una reducción de su stock", agrega.

No obstante, el BCRA mantendrá una administración prudente de los agregados monetarios, esterilizando eventuales excedentes de liquidez, para preservar el equilibrio.



Mercado cambiario y cepo

En lo que respecta al mercado cambiario, el BCRA "continuará con una gestión prudente del marco normativo vigente, adaptándolo a las necesidades de la coyuntura, de manera de preservar la estabilidad monetaria y cambiaria".

En la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan, el BCRA adelantó que "se irán flexibilizando las regulaciones , con el objetivo de mantener en el mediano y largo plazo un conjunto de normativas macroprudenciales compatibles con la dinamización de los flujos de capitales orientados a la economía real".

