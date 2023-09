Las acciones de los bancos pierden más del 20% en septiembre

El S&P Merval transita el proceso correctivo en pesos más importante desde 2020. Las chances de una eventual dolarización en caso de un triunfo de Javier Milei en las elecciones generales provocaron dudas entre los inversores, los cuales prefieren alejarse de los bancos.

Además, la incertidumbre que plantea el problema de las Leliq y la deuda en pesos también pesa sobre el sector financiero. Por ello el mercado recomienda cautela sobre las acciones bancarias.

Recomiendan bonos globales y dólar linked de cara a las elecciones El Merval entre máximos de 2018 y mínimos de 2020: ¿qué espera el mercado ahora?

Ajuste del S&P Merval

A medida que nos acercamos a las elecciones, el mercado se pone cada vez más tenso dada la enorme incertidumbre que hay sobre el resultado electoral.

Desde finales de septiembre a la fecha, el S&P Merval en pesos cae 16%, mientras que el S&P Merval en dólares (ajustado por contado con liquidación) exhibe una merma del 7%.

El S&P Merval en pesos opera con una caída del 15% respecto de los máximos recientes.

El índice accionario local supo caer hasta un 25% de su valor y se encuentra en el proceso correctivo más importante desde 2020.

Los bancos los más golpeados

El resultado de las PASO dio como ganador a Javier Milei y las encuestas indican que ya tiene su ticket de entrada para un eventual ballotage.

De esta manera, y contemplando el plan de dolarización que plantea el candidato libertario, las dudas se plasman fundamentalmente sobre las acciones del sector bancario, las cuales lideran las pérdidas en lo que va del mes.

Mientras que el S&P Merval baja un 16%, las acciones de los bancos en pesos son las que más retroceden dentro del panel líder.

Las acciones de Grupo Supervielle retroceden 20,7%, y son las que más bajan en el mes.

Le siguen también las acciones de BBVA Argentina, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia, con una merma de 20,3%, 19,4% y 17,3% respectivamente.

Detrás de las acciones bancarias se encuentran compañías de otros sectores que también operan con una caída mayor o similar a la baja del índice. Las acciones de Central Puerto, YPF, Telecom, Pampa, Cresud, TGS y Loma Negra caen entre 12% y 16% en lo que va del mes.

En medio de las especulaciones sobre una mayor presión cambiaria hacia adelante, las acciones "duras", como Ternium y Aluar, resisten la baja y operan con leves ganancias en el mes, subiendo 1% y 2,2% respectivamente.

El futuro de las acciones en general dependerá del resultado electoral, el cual dejó un resultado de tres tercios repartidos entre Javier Milei de la Libertad Avanza, Sergio Massa de Unión por la Patria y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio.

En general, hay cierto escepticismo sobre el futuro de las acciones bancarias y los analistas en general se vuelvan hacia una postura de mayor cautela sobre las mismas.

Agustín Helou, trader de Portfolio Invetments, considera que la conveniencia de comprar acciones dependerá del escenario que imagine el inversor hacia adelante.

"Si el inversor está convencido de que vamos hacia una estabilización y cambio de ciclo positivo en la Argentina, compraría acciones de largo plazo con la advertencia de enfrentar mucha volatilidad. En ese caso haría compras escalonadas. En cambio, si esa no es la visión del inversor, la recomendación es la de no comprar", explicó Helou.

El especialista ve mayor potencial en las acciones del sector energético y mayor cautela sobre los bancos.

"Me mantendría al margen de los bancos", advirtió Helou.

El problema detrás de la dolarización tiene también como protagonista cómo se va a resolver el tema de los pasivos remunerados. Las Leliq superan hoy los $20 billones, los cuales generan intereses de $2 billones por mes.

Debido a que los bancos poseen estos instrumentos, y contemplando la incertidumbre que genera la forma en que se va a desarmar la bola de Leliq, los inversores se muestran con cautela sobre las acciones de los bancos.

Con una visión similar, Julio Calcagnino, Research Team Leader de TSA Bursátil, también se muestra con cautela sobre el futuro de las acciones argentinas en pesos y en especial con los bancos.

"Actualmente no tengo una postura alcista con las acciones. Según la relación entre el riesgo país y el S&P Merval en dólares de los últimos cinco años, este último debería ubicarse entre u$s 450 a u$s 460 puntos. Por el otro, si trabajamos la relación entre el spread de bonos corporativos locales y las tasas del Tesoro de EEUU en los últimos tres años, el Merval en dólares debería ubicarse entre u$s 710 a u$s 715 puntos", detalló.

Finalmente, advirtió que "ante la posibilidad de un cambio extremo en el régimen monetario en el futuro, prefiero mantenerme fuera del sector bancario", señaló.