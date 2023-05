Dolarización: cuánto debe tener el BCRA para concretarla

¿Cuántos dólares se necesitan para implementar una dolarización? Con datos al 17 de mayo, la suma de la base monetaria y los pasivos remunerados ascendía a $ 20 billones. Esto implicaría que, a un tipo de cambio de $ 490, el BCRA debería disponer de activos en dólares por u$s 40.800 millones, según Anker, la consultora de Luis Caputo y Santiago Bausili.

"¿Cuántos dólares se pueden conseguir para respaldar una dolarización en Argentina?", se preguntan en el research. "Tomemos como supuesto inicial que el BCRA no contara con reservas netas líquidas. Para esto, el BCRA cuenta con activos en su balance por un valor nominal mayor a u$s 84.000 millones.

Se incluye Letras Intransferibles del Tesoro en dólares, Bonos del Tesoro en dólares y pesos, y Adelantos Transitorios del Tesoro en pesos. Adicionalmente, el FGS cuenta con un estimado de u$s 13.000 millones en bonos del Tesoro en dólares y pesos", precisa el paper.

Si bien estos activos no deben ni pueden venderse en el mercado, sí pueden constituir la materia prima de una arquitectura financiera que permita el acceso a nuevos dólares.

Como ejemplo, se podrían aportar los activos del BCRA y del FGS a un fideicomiso de jurisdicción extranjera que podría utilizar estos activos como colateral para la obtención de nuevo financiamiento.

Sin embargo, mientras que el riesgo subyacente, cualquiera sea la arquitectura financiera elegida, sea riesgo argentino, esta demanda de financiamiento se encontrará con una oferta limitada.

Limitantes

Es decir, más allá del nivel de colateralización de la estructura financiera y los mitigantes al riesgo argentino, el mercado tiene un límite al volumen de financiamiento disponible para este tipo de instrumentos. El universo de inversores interesado en un producto estructurado es sólo una fracción del universo que participa en colocaciones internacionales estándar.

¿Qué otros activos financieros podrían respaldar la dolarización? El valor de mercado hoy de las acciones en poder del FGS es de aproximadamente u$s 4.000 millones, con potencial de revalorización en un contexto político y económico más favorable.

Basados en nuestra experiencia en el sector público, creemos que es posible, e incluso factible, en una nueva renegociación y acuerdo con el FMI, el aporte de fondos frescos por entre u$s 10.000 y u$s 15.000 millones.

¿Podría aportar nuevos fondos frescos el FMI?

"El monto definitivo dependerá de la cantidad de dólares necesarios para implementar la dolarización, la robustez del programa económico en su conjunto y el poder de negociación del país", precisan.

Si hubiera u$s 12.000 millones del mercado, u$s 4.000 millones por activos del FGS y u$s 15.000 millones del FMI, habría una disponibilidad de financiamiento por un total de aproximadamente u$s 31.000 millones. El saldo remanente de u$s 10.000 millones podría provenir de la incorporación de otros activos.