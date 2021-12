Dólar tarjeta: se paga $ 140, hay consumo récord y se resta del cupo de u$s 200 de solidario

Desde febrero de 2020, justo antes de la cuarentena por el coronavirus, que el stock de consumo con tarjeta en dólares no era tan alto.

El 1° de diciembre, última cifra publicada por la web del Banco Central, el stock ascendió a un récord de u$s 189 millones, lo que representa 64% más de los u$s 115 millones del día 1° del mes pasado.

Vale recordar que los gastos con tarjeta restan cupo para el dólar ahorro. Por lo tanto, quien gaste más de u$s 200 tarjeteando no tendrá cupo para poder dolarizarse a precio del solidario.

Pudo haber sido esto, quizás la razón por la cual la venta de dólar ahorro cayó este mes con respecto al mismo período de noviembre. En un banco contaron que esperaban hasta un 50% más, y se sorprendieron cuando los clientes empezaron a llamar a quejarse porque no podían acceder a su cupo.

Cae la venta

Los números lo demuestran: vendieron 12% menos que el mes pasado, y no precisamente porque menos gente haya querido comprar el dólar barato.

En otra entidad contaron que los números eran más o menos similares en cuanto a la reducción del volumen operado, mientras en un tercer banco consultado admitieron que vendieron 7,6% menos, al pasar de $ 5,9 millones el primer día de noviembre a $ 5,5 millones el primer día de diciembre.

La palanca

"La AFIP dejó que menos gente compre y vos desde el banco no podés hacer nada, porque la palanca de a quién le dan y a quién no la manejan ellos y no te dan ningún tipo de explicaciones ", revela el directivo de un banco de primera línea.

En el Gobierno niegan de lleno que haya habido algún tipo de torniquete de parte de la AFIP para cuidar los dólares de las reservas.

"La gente tendrá que ver qué les pasó, por ahí estuvieron gastando con la tarjeta y están queriendo comprar el cupo entero, o les quedó algún saldo de la tarjeta para financiar. Pero no hubo ningún cambio, nada atribuible a mayores controles: se mantiene lo mismo", comentan desde el Poder Ejecutivo.

De todos modos, en el mercado hay quienes especulan con la suerte de otra canilla todavía no tocada por el Central para cuidar las reservas: poner un límite al gasto con tarjeta en el exterior , de modo de dejar de subsidiar "a los ricos", que comprarn con un dólar de $ 140.

Si bien el dólar tarjeta cotiza a $ 175, hay que descontarle el 35% de retención de la AFIP, que se recupera en abril o mayo próximo, por lo que se termina pagando $ 140.

Tarjeteo ya

El apurarse a tarjetear para congelar el precio en este dólar de $ 140 obedece, por un lado, al temor de que le pongan un límite a los consumos con tarjeta en el exterior, excepto que sean con dólares de uno.

El otro apuro viene a cuento de la devolución del 35%, que si se hace antes de fin de año ya se cobra en abril o mayo del año que viene, mientras que si se paga desde enero hay que aguantar hasta abril o mayo de 2023 para poder cobrar la retención, con la pérdida de poder adquisitivo mediante.