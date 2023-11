Dólar MEP y CCL: señales económicas y el armado de Milei pegaron en los precios

Los dólares alternativos arrancaron la semana con bajas importantes. El mercado cambiario mostró así mayor calma mientras se van conociendo definiciones económicas y el armado político del Presidente electo, Javier Milei, que además viajó a los EE.UU. junto a integrantes de su equipo.

Las mayores caídas de este lunes se registraron en las cotizaciones de los dólares financieros, en medio de un repunte de los títulos de referencia. El MEP a través del GD30 y el CCL mediante Cedear retrocedieron 8,6% y 7,1% para ubicarse por debajo de los $ 890 y $ 859, respectivamente.

El BCRA restringe otra vez la tenencia de divisas de los bancos

La baja de la cotización de la divisa también se dio en el mercado informal. El precio del dólar blue, que operó con cierta volatilidad, terminó la rueda con una caída de $ 5 (-0,5%) respecto al cierre previo, por lo que quedó en $ 970 en la punta de compra y $ 990 en la de venta en la ciudad de Buenos Aires.

La merma en las cotizaciones se dio, además, en una jornada en la que el Central dispuso un alza de $ 1,40 para el tipo de cambio oficial. De este modo, compensó la inactividad en el mercado de los dos días previos, por el fin de semana, y mantuvo el ritmo de devaluación.

No obstante, el Central continuó con magros resultados en compras de reservas. La entidad registró un saldo a favor de apenas u$s 7 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una rueda en la que el volumen operado de contado fue de sólo u$s 181,9 millones.

DÓLAR EN BAJA



Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, estima que el principal factor en la caída de las cotizaciones alternativas del dólar es que el mercado está viendo "con buenos ojos" el inicio de las gestiones para el desarme de los pasivos remunerados del Banco Central (Leliq y pases).

"Están acompañando la expectativa positiva que reflejan los precios de los activos financieros argentinos en el exterior, más allá de reconocer que el tipo de cambio real debería continuar siendo alto aún con el plan económico del próximo gobierno", agregó el economista Gustavo Ber.

Ber estima que la expectativa de corto plazo es que los dólares financieros se mantengan alrededor de los niveles actuales, entre $ 800 y $ 900. No obstante, la calma debería ser transitoria y después retomaría la tendencia alcista, en un contexto de altos niveles de inflación.

"Puede haber varios factores. En parte, haber dejado de lado la dolarización y estar buscando dólares para cancelar los pasivos remunerados del Banco Central da una señal de que va a intentar que esto no se desmadre. Entonces, el precio del dólar no va a ser cualquier precio", comentó el analista Christian Buteler.



Buteler señaló que también incide el nuevo esquema del tipo de cambio diferencial para los exportadores, que dispone que el 50% de las ventas se liquiden a través del dólar financiero, lo que ayuda a contener a la cotización y, al mismo tiempo, al resto.

El analista sostiene que, de todas formas "esto es sólo incertidumbre y expectativas" y advirtió que la situación puede cambiar de un momento a otro con alguna declaración de Milei, Luis Caputo (que es parte de equipo de transición y se perfila como próximo ministro de Economía) o cualquier otro integrante del nuevo Gobierno.

"La realidad es que aún no conocemos un plan económico, un programa monetario ni un régimen cambiario. Estamos todos manejándonos por expectativas. Si después esas expectativas no se cumplen, ahí probablemente puede haber una reacción inversa a la que hubo al principio", resaltó Buteler.