Dólar récord y billetes truchos: así es la nueva estafa de números que denuncian en la City

El dólar blue hoy viernes 21 de enero de 2022 cotiza a $ 211 para la compra y $ 214 para la venta , y consolida así su nuevo máximo histórico en el inicio de las operaciones.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo muestra una brecha de más de 105% en relación al mayorista y de alrededor de 95% respecto al tipo de cambio minorista oficial , por lo que hacer puré hoy deja una utilidad de $ 6230.

Sin embargo y con la fiebre por la moneda estadounidense que escala en el interior hasta $ 218, aparecen también nuevas modalidades para intentar validar billetes truchos que suelen afectar a los de mayor denominación.

Alerta dólar blue: los billetes falsos de numeración repetida

La compra y venta de dólar blue cuenta con distintos escenarios por donde se realizan las operaciones: desde las casas de cambio en el mercado ilegal de la City porteña hasta grupos de Facebook .

Fue allí donde un ahorrista consultó por la validez de tres billetes de dólar "cara grande", (es decir de la edición posterior a la de 2013), que mostraban numeraciones repetidas.

"Estoy viendo que encajan mucho trucho pero con la numeración anterior a la nueva justamente la de la foto!" , alertó un usuario, a lo que sumó otro: "Están bastante bien hechos esos, no? Dos de ellos tienen la misma numeración pero en el fragor de cambiar en una de esas te los comes".

La imagen de la que parte la consulta reveló cómo, a pesar de los hologramas e instrumentos incluidos en la impresión de las divisas de u$s 100, se encuentran alternativas para falsificarlos.

"No los aceptan más directamente!! Nuestro billete es fácil de saber si es falso o no pero cuando es plata extranjera tiene sus características y me pueden decir ´fijate el relieve y esto y lo otro´ pero hay un montón de personas que no saben nada" , continuó un nuevo ahorrista.

Cómo reconocer un billete de dólar falso de cara grande

Entre las medidas vigentes, los ahorristas deberán detenerse en: